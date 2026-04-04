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Atlético Tucumán perdió 2-1 con Rosario Central por la fecha 13 del Apertura

Atlético Tucumán perdió 2-1 con Rosario Central por la fecha 13 del Apertura HÉCTOR RÍO / ESPECIAL PARA LA GACETA

Con un doblete de Alejo Véliz, el "Decano" cayó con el "Canalla" en el Gigante de Arroyito. Leandro Díaz había convertido el gol del empate y Luis Ingolotti atajó un penal cuando el encuentro estaba 0-0.

Hace 1 Hs
22:56 hs

Finalizó el partido

Atlético Tucumán cayó 2-1 con Rosario Central en Arroyito. 

22:46 hs

Más cambios en Atlético

Ingresan Alexis Segovia y Leonel Vega en lugar de Nicolás Laméndola y Javier Domínguez.

22:44 hs

Leandro Díaz desperdició una gran oportunidad

La pelota le quedó "servida" al "Loco" dentro del área, que disparó suavemente a las manos del arquero. Atlético busca el gol del empate a los 37'.

22:43 hs

Así fue el 2-1 del "Canalla"

22:38 hs

Gol de Rosario Central

Misma fórmula que el primer gol. Centro de Campaz, Suso pierde la marca y Véliz se anticipa para empujar la pelota al fondo de la red. A los 31', el "Canalla" vence 2-1 al "Decano".

22:32 hs

Cambios en el "Decano"

A los 23', ingresan Ramiro Ruiz Rodríguez y Lautaro Godoy, en lugar de Ezequiel Ham y Renzo Tesuri.

22:28 hs

Gran atajada de Ingolotti

A los 19', Campaz probó a larga distancia y exigió la respuesta del ex arquero de Gimnasia.

22:22 hs

Ocasión clarísima para Díaz

El "Loco" recibió un gran pase de Nicola, remató de primera desde el área chica ante la salida del arquero rival, pero no logró convertir,

22:17 hs

Ibarra, al palo derecho de Ingolotti

El volante de Rosario ejecutó un remate violento desde afuera de área que impactó directo en el poste.

22:10 hs

Buen intento de Nicola

A los 2', el uruguayo ejecutó un tiro libre que se fue apenas desviado.

22:07 hs

Empieza el segundo tiempo

El "Canalla" y el "Decano" buscan la victoria en Rosario.

21:52 hs

Finalizó el primer tiempo

Con goles de Alejo Véliz y Leandro Díaz, Rosario Central y Atlético Tucumán igualan 1-1 en el Gigante de Arroyito.

21:51 hs

Gran definición de Díaz para el empate

21:51 hs

El cabezazo de Véliz que abrió el marcador

21:50 hs

El penal que atajó Ingolotti, cuando el trámite estaba 0-0

21:40 hs

Gol de Atlético

Leandro Díaz aprovechó una distracción de la defensa para correr sólo hacia el arco rival. Definió con categoría para empatar 1-1 el partido.

21:35 hs

Gol de Rosario Central

A los 32', Alejo Véliz convierte de cabeza para el 1-0. En el mejor momento de Atlético, Rosario Central golpea.

21:31 hs

Laméndola, al travesaño

El extremó ejecutó un gran remate a media distancia que impactó el poste del arco rival.

21:26 hs

Buen intento de Domínguez

24': El paraguayo recuperó en la salida rival y remató apenas desviado.

21:23 hs

Atlético resiste la embestida

21': El "Decano" soporta el protagonismo de Rosario Central. No logra crear juego, pero se aferra a la igualdad

21:16 hs

Ingolotti salvó al "Decano"

11': Tras un penal infantil de Javier Domínguez, Luis Ingolotti adivinó las intenciones de Alejo Véliz y atajó un penal clave a favor de Rosario Central. El partido sigue 0-0.

21:06 hs

Empezó el partido

Atlético y Rosario central ya juegan por la fecha 13 del Apertura.

20:57 hs

Los equipos ingresan a la cancha

Los equipos ingresan a la cancha
20:34 hs

Falcioni repite el equipo

El "Emperador" ratifica el "11" inicial que venció 2-1 a Sportivo Barracas por Copa Argentina. El esquema sería un 4-4-1-1, con Franco Nicola detrás de Leandro Díaz.

20:28 hs

El "Gigante de Arroyito" va tomando forma

El Gigante de Arroyito va tomando forma
20:26 hs

La formación del "Canalla"

20:24 hs

Así va el "Decano"

20:10 hs

Presencia

La agrupación H.I.J.O.S Rosario ingresó al "Gigante de Arroyito". Se trata de una agrupación local, parte de la red nacional nacida en 1995, compuesta por hijos/as de desaparecidos. 

Presencia
19:58 hs

Ausencia de peso

Ángel Di María, figura del "Canalla", no fue convocado para el duelo de esta noche. El ex volante de la Selección está afectado con una lesión muscular y será preservado físicamente para el duelo de Copa Libertadores de este jueves.

19:56 hs

Rosario Central homenajea las Islas Malvinas en su camiseta

19:55 hs

Atlético va con la alternativa

19:54 hs

Llegó el "Decano"

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán quiere dar el golpe. Desde las 21, el "Decano" se juega una parada brava por la fecha 13 del torneo Apertura, visitando a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El "Canalla" llega sin Ángel Di María, su figura estelar, pensando en el duelo del próximo jueves por Copa Libertadores. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

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