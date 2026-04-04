Atlético Tucumán perdió 2-1 con Rosario Central por la fecha 13 del Apertura

EL LOCO DÍAZ EMPATÓ EL PARTIDO



A los 37 minutos, el goleador de Atlético Tucumán aprovechó el error de Rosario Central y puso el 1-1 en el primer tiempo.



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