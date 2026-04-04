Atlético Tucumán perdió 2-1 con Rosario Central por la fecha 13 del Apertura
Finalizó el partido
Atlético Tucumán cayó 2-1 con Rosario Central en Arroyito.
Más cambios en Atlético
Ingresan Alexis Segovia y Leonel Vega en lugar de Nicolás Laméndola y Javier Domínguez.
Leandro Díaz desperdició una gran oportunidad
La pelota le quedó "servida" al "Loco" dentro del área, que disparó suavemente a las manos del arquero. Atlético busca el gol del empate a los 37'.
Así fue el 2-1 del "Canalla"
CAMPAZ, VÉLIZ Y EL 2-1 DE CENTRAL— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 5, 2026
El delantero marcó un GOLAZO y el Canalla le gana 2-1 a Atlético Tucumán.
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Gol de Rosario Central
Misma fórmula que el primer gol. Centro de Campaz, Suso pierde la marca y Véliz se anticipa para empujar la pelota al fondo de la red. A los 31', el "Canalla" vence 2-1 al "Decano".
Cambios en el "Decano"
A los 23', ingresan Ramiro Ruiz Rodríguez y Lautaro Godoy, en lugar de Ezequiel Ham y Renzo Tesuri.
Gran atajada de Ingolotti
A los 19', Campaz probó a larga distancia y exigió la respuesta del ex arquero de Gimnasia.
Ocasión clarísima para Díaz
El "Loco" recibió un gran pase de Nicola, remató de primera desde el área chica ante la salida del arquero rival, pero no logró convertir,
Ibarra, al palo derecho de Ingolotti
El volante de Rosario ejecutó un remate violento desde afuera de área que impactó directo en el poste.
Buen intento de Nicola
A los 2', el uruguayo ejecutó un tiro libre que se fue apenas desviado.
Empieza el segundo tiempo
El "Canalla" y el "Decano" buscan la victoria en Rosario.
Finalizó el primer tiempo
Con goles de Alejo Véliz y Leandro Díaz, Rosario Central y Atlético Tucumán igualan 1-1 en el Gigante de Arroyito.
Gran definición de Díaz para el empate
EL LOCO DÍAZ EMPATÓ EL PARTIDO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 5, 2026
A los 37 minutos, el goleador de Atlético Tucumán aprovechó el error de Rosario Central y puso el 1-1 en el primer tiempo.
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El cabezazo de Véliz que abrió el marcador
VÉLIZ ABRE EL MARCADOR A LOS 30 MINUTOS— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 5, 2026
Tras fallar el penal, el delantero Canalla pone el 1-0 de Rosario Central ante Atlético Tucumán.#LPFxTNTSports
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El penal que atajó Ingolotti, cuando el trámite estaba 0-0
INGOLOTTI LE TAPÓ EL PENAL A VÉLIZ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 5, 2026
El delantero no pudo cambiar la falta por gol y Rosario Central sigue igualando 0-0 con Atl.Tucumán.#LPFxTNTSports
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Gol de Atlético
Leandro Díaz aprovechó una distracción de la defensa para correr sólo hacia el arco rival. Definió con categoría para empatar 1-1 el partido.
Gol de Rosario Central
A los 32', Alejo Véliz convierte de cabeza para el 1-0. En el mejor momento de Atlético, Rosario Central golpea.
Laméndola, al travesaño
El extremó ejecutó un gran remate a media distancia que impactó el poste del arco rival.
Buen intento de Domínguez
24': El paraguayo recuperó en la salida rival y remató apenas desviado.
Atlético resiste la embestida
21': El "Decano" soporta el protagonismo de Rosario Central. No logra crear juego, pero se aferra a la igualdad
Ingolotti salvó al "Decano"
11': Tras un penal infantil de Javier Domínguez, Luis Ingolotti adivinó las intenciones de Alejo Véliz y atajó un penal clave a favor de Rosario Central. El partido sigue 0-0.
Empezó el partido
Atlético y Rosario central ya juegan por la fecha 13 del Apertura.
Los equipos ingresan a la cancha
Falcioni repite el equipo
El "Emperador" ratifica el "11" inicial que venció 2-1 a Sportivo Barracas por Copa Argentina. El esquema sería un 4-4-1-1, con Franco Nicola detrás de Leandro Díaz.
El "Gigante de Arroyito" va tomando forma
La formación del "Canalla"
Así forma #RosarioCentral— Rosario Central (@RosarioCentral) April 4, 2026
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Así va el "Decano"
Formación de Atlético Tucumán.#VamosDecano#TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/bBbrMy5GhX— Atlético Tucumán (@ATOficial) April 4, 2026
Presencia
La agrupación H.I.J.O.S Rosario ingresó al "Gigante de Arroyito". Se trata de una agrupación local, parte de la red nacional nacida en 1995, compuesta por hijos/as de desaparecidos.
Ausencia de peso
Ángel Di María, figura del "Canalla", no fue convocado para el duelo de esta noche. El ex volante de la Selección está afectado con una lesión muscular y será preservado físicamente para el duelo de Copa Libertadores de este jueves.
Rosario Central homenajea las Islas Malvinas en su camiseta
¡Fueron, son y serán Argentinas! pic.twitter.com/6MWQoU9N40— Rosario Central (@RosarioCentral) April 4, 2026
Atlético va con la alternativa
Vestuario Listo #VamosDecano#TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/QsiTlSHhbN— Atlético Tucumán (@ATOficial) April 4, 2026
Llegó el "Decano"
El plantel de Atlético Tucumán llego al Gigante de Arroyito.#VamosDecano#TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/ggGv2urL3A— Atlético Tucumán (@ATOficial) April 4, 2026
Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán quiere dar el golpe. Desde las 21, el "Decano" se juega una parada brava por la fecha 13 del torneo Apertura, visitando a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El "Canalla" llega sin Ángel Di María, su figura estelar, pensando en el duelo del próximo jueves por Copa Libertadores. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.