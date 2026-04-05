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Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

Hay opciones para todos los gustos y edades.

Circo del Ánima. Circo del Ánima.
Hace 14 Hs

Resumen de nota

  • Tucumán presenta este domingo una variada agenda cultural que incluye jazz, folclore, rock y circo en distintos puntos de la provincia, destinada a todo tipo de público.
  • Destacan el Circo Ánima de Flavio Mendoza, el folclore de Héctor Saleme y un tributo a Ozzy Osbourne. Las opciones varían entre espectáculos gratuitos y propuestas gastronómicas.
  • La nutrida cartelera busca reactivar el consumo cultural y el turismo local, posicionando a la región como un polo de entretenimiento diverso para los residentes y visitantes.
Resumen generado con IA

Jazz y blues en Boris

Standars con New Casper

Rony López, Alan Fernández, Bruno Solito y Martín Gramajo integran la renovada formación New Casper, la banda tucumana que hace standars de jazz y blues con su propia impronta latina y que sonará esta noche en el Restó Boris (San Juan 1.131).

Dos recitales  

Jornada agitada para Héctor Saleme

El folclore contemporáneo romántico sonará en la guitarra de Héctor Saleme, quien tendrá una jornada con dos presentaciones en formato acústico: a las 14 estará en 24 Street (en el Predio Abasto, Miguel Lillo 365); mientras que a partir de las 18.30 será el aporte musical del patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega), con acceso libre y gratuito.

Tributo a Ozzy Osbourne  

Recital en el Bar Irlanda

El legendario Príncipe de las Tinieblas que revolucionó el metal con Black Sabbath, Ozzy Osbourne, será homenajeado esta noche, desde las 21.30 en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre y gratuita, en un recital especial  cargo de Ozzmosis.  Entre los clásicos que recreará el grupo tucumano figuran “Paranoid”, “Crazy Train”, “Iron Man” y “Bark at the Moon”.

El Cadillal

Humor y Chaya

Para este mediodía, la confitería y parrilla La Isla (en el sector gastronómico del dique El Cadillal) ofrece un “Domingo de Pascua con humor y chaya”, con la presencia musical de Nico Galleguillo y una batalla de risas entre Agapito y El Cachetón Vizcarra.

Circo ánima

Dos funciones

“Abre tus alas” es el espectáculo que el Circo Ánima está presentando en Tucumán, en su gran carpa montada en avenida Sarmiento y Catamarca con un espectáculo inmersivo que apuesta a la emoción y del que participan 35 artistas, con la producción de Flavio Mendoza. Hoy habrá funciones a las 18 y 21 y las entradas están disponibles en circoanima.com.ar y en la boletería del circo. Los números giran alrededor de la historia de tres aventureros que cazan tormentas, en un viaje que los lleva a conocerse y aprender lo más importante de la vida.

Tributo a Lucho González

Una emisión especial de unísono

Hoy, a las 17 y en la Televisión Pública, se emitirá un programa especial de “Unísono”, la producción del Instituto Nacional de la Música, dedicada en homenaje al guitarrista Lucho González, nacido en Perú pero de extensa y destacada carrera en la Argentina, donde fue -entre muchas otras labores artísticas- músico y arreglador de Mercedes Sosa. Habrá videos de grupos de Misiones, Buenos Aires, Río Negro, La Rioja y Neuquén.

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