Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

“Abre tus alas” es el espectáculo que el Circo Ánima está presentando en Tucumán, en su gran carpa montada en avenida Sarmiento y Catamarca con un espectáculo inmersivo que apuesta a la emoción y del que participan 35 artistas, con la producción de Flavio Mendoza. Hoy habrá funciones a las 18 y 21 y las entradas están disponibles en circoanima.com.ar y en la boletería del circo. Los números giran alrededor de la historia de tres aventureros que cazan tormentas, en un viaje que los lleva a conocerse y aprender lo más importante de la vida.