Los astronautas de la misión Artemis II ya están a más de mitad de camino hacia la Luna

La información fue dada a s}conocer en redes sociales por la NASA, cuyas mediciones de seguimiento de la nave Orión la situaban a más de 219.000 kilómetros. Mientras, los equipos científicos y técnicos en la Tierra afinan los detalles para una sesión de observación de seis horas que ocurrirá durante el próximo sobrevuelo lunar, mañana por la tarde.