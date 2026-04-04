Atención conductores: Vialidad informó que el tránsito en la Ruta 307 se encuentra interrumpido

Resumen de nota
- Vialidad Provincial interrumpió el tránsito en la Ruta 307 de Tucumán este sábado tras un fuerte temporal de lluvia y viento que provocó anegamientos y crecidas de ríos.
- El Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta amarilla para gran parte de la provincia, donde las precipitaciones generaron complicaciones urbanas y en cauces hídricos.
- Se prevé que el mal tiempo persista durante el domingo con un marcado descenso térmico, manteniendo los protocolos preventivos ante la continuidad de las lluvias en la región.
Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Tucumán generaron preocupación y obligaron a las autoridades a activar protocolos preventivos. Al cierre de esta edición, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que el tránsito se encuentra interrumpido en la zona de la Ruta 307.
Este sábado, minutos después de las 20, un fuerte temporal de lluvia y viento comenzó a afectar a la Provincia. El agua generó complicaciones en distintos puntos debido al anegamiento de calles y a las crecidas de ríos.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia se encuentra bajo alerta amarilla. Las áreas afectadas incluyen Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
El pronóstico indica que las malas condiciones climáticas continuarán en las próximas horas. Para el domingo se esperan lluvias durante gran parte de la jornada, acompañadas por un descenso de la temperatura: la mínima será de 15°C grados y la máxima de 20°C.