Domingo de Pascuas: representaciones artísticas sobre la vida, la Pasión y la Resurrección de Jesús
Las Pascuas se celebran con distintas obras, como “Cristo, la pasión en nuestra tierra” que se repondrá en el parque Miguel Lillo de Lomas de Tafí; o una puesta en el lago San Miguel del parque 9 de Julio. Agenda en el interior de la provincia
Resumen de nota
- Tucumán celebra hoy el Domingo de Pascua con obras artísticas gratuitas en Tafí Viejo y la capital, conmemorando la resurrección de Jesús como eje central de la fe cristiana.
- Las puestas incluyen 'Cristo, la pasión en nuestra tierra' y 'Cristo Rey', fusionando folclore, danza y teatro con la participación de más de 130 artistas en diversos escenarios.
- Estas manifestaciones culturales buscan fortalecer la identidad local y el turismo religioso, ofreciendo una experiencia contemporánea que une la fe con el arte comunitario.
La última jornada de la Semana Santa es la más festiva y esperada por los fieles. Hoy es Domingo de Resurrección o de Pascua, considerada la celebración más importante del cristianismo ya que conmemora la vuelta a la vida de Jesús al tercer día de ser crucificado, símbolo de su triunfo sobre la muerte y eje de la renovación espiritual.
Por este motivo, la agenda está plena de actividades religiosas y manifestaciones culturales de fe -con acceso libre y gratuito-, en una sinergia que se remonta por muchos siglos desde los primeros cristianos y que se fue reconfigurando en el tiempo.
Una de esas expresiones será “Cristo: la pasión en nuestra tierra”, la propuesta dirigida por Marcelo Zelaya (cocreador del proyecto junto a Kike Rearte) que une arte y espiritualidad y que se presentará a las 20 en el Parque Miguel Lillo de Tafí Viejo (en la arboleda del parque norte de Lomas de Tafí, frente al acceso principal de ese espacio verde), a cargo del Ballet Huellas del Horizonte y artistas independientes.
La obra se estrenó hace casi tres décadas y en esa ocasión será interpretada por más de 80 actores y bailarines, para combinar pasajes evangélicos a través de cuadros musicales folclóricos en la interpretación de Guadalupe Farías Gómez con momentos dramatizados y poemas de autores tucumanos como Augusto Moreno.
La puesta escénica al aire libre invita a redescubrir uno de los relatos más significativos de la tradición desde una mirada contemporánea. Zelaya adelanta que “el espectáculo propone una reinterpretación de la pasión de Cristo a través del lenguaje del movimiento, integrando danza, música y recursos visuales que buscan generar una experiencia profunda en el público”. “Lejos de una representación clásica, la puesta incorpora elementos propios del territorio, poniendo en valor la cultura local y el trabajo de los artistas de la ciudad. Buscamos reunir a vecinos y visitantes en un entorno natural, donde el arte se convierte en una herramienta de reflexión y encuentro comunitario”, agrega.
La actividad tiene el acompañamiento de la Municipalidad de Tafí Viejo y el respaldo de la Unesco. Desde la organización informaron que, en caso de lluvia, la presentación será reprogramada para el domingo 12.
En la capital, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán programó en la zona del Lago San Miguel del parque 9 de Julio, también a las 20, una función de la creación “Cristo Rey: la Resurrección”, con más de 50 artistas en escena. El despliegue artístico está a cargo del Ballet Tucumán, dirigido por Nicolás Brizuela, y reunirá música, danza y teatro. También se suspende en caso de mal tiempo.
Por su parte, Famaillá realizará desde las 17 en su Parque Temático Histórico la feria temática Expo-Pascuas en su paseo de emprendedores y, en simultáneo, habrá danza escénica en la réplica del Cabildo con “La Pasión de Cristo”, interpretada por el ballet Lazos Luna.
Además, en Aguilares a las 21 actuará la Banda de Música Municipal en la plaza 25 de Mayo con un repertorio especialmente seleccionado con temas populares.
En la explanada del Cristo Bendicente de San Javier, a las 19 se realizará una misa criolla y a las 20.30 y las 21 se realizará el espectáculo Cristo Resplandesciente. Y en Colalao del Valle, a las 19.30 se celebrará el Domingo de Gloria en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.