Domingo de Pascuas: representaciones artísticas sobre la vida, la Pasión y la Resurrección de Jesús

La puesta escénica al aire libre invita a redescubrir uno de los relatos más significativos de la tradición desde una mirada contemporánea. Zelaya adelanta que “el espectáculo propone una reinterpretación de la pasión de Cristo a través del lenguaje del movimiento, integrando danza, música y recursos visuales que buscan generar una experiencia profunda en el público”. “Lejos de una representación clásica, la puesta incorpora elementos propios del territorio, poniendo en valor la cultura local y el trabajo de los artistas de la ciudad. Buscamos reunir a vecinos y visitantes en un entorno natural, donde el arte se convierte en una herramienta de reflexión y encuentro comunitario”, agrega.