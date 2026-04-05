Pascua, la celebración que no tiene fecha

El problema venía de antes. El calendario juliano, establecido en tiempos de Julio César, tenía un pequeño error: calculaba el año como ligeramente más largo de lo que realmente es. Esa diferencia, de apenas unos minutos por año, se fue acumulando con el paso de los siglos, desplazando progresivamente las estaciones. Como consecuencia, el equinoccio de primavera ya no coincidía con la fecha que la Iglesia había fijado como referencia.