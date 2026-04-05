Cees Nooteboom, la muerte de un viajante

Tal vez sea El Desvío a Santiago el título que mejor resumen lo que Nooteboom intentaba –y lograba- con su escritura: un gesto de complicidad que salía de las páginas impresas, como una mano extendida, e invitaba al lector a conocer parajes y edificios, ciudades y personas que incitaban su curiosidad, sin saciarla nunca. Este recorrido por la geografía española –que tanto amó como para terminar sus días en ella- es esa clase de libro que tiene algo de crónica y de ensayo, pero también de novela y diario íntimo. Es la exhibición de un anhelo imposible de colmar: agotar una tierra o, mejor dicho, la idea de una tierra, haciéndola cada vez más grande. Porque si Nooteboom deseaba conocer una ciudad, en ella daba con un edificio que se tornaba su nuevo interés. Pero ese edificio contendría cierto detalle en una imagen de su fachada, que se convertía en enigma… y que, una vez resuelto, lo llevaría a saber más sobre el autor de la escultura. El viaje era una espiral que tenía su punto de partida en la curiosidad infantil y genuina de Nooteboom, y que al extenderse en el plano acababa por mostrar la forma de Europa y su descendencia.