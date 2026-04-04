La URT lanza su nueva app: resultados en vivo y toda la información del Anual Tucumano en un solo lugar

El lanzamiento de la app forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el consejo directivo de la URT. Así lo explicó su presidente, Javier Budeguer, quien remarcó la necesidad de aggiornarse. “Creíamos que nuestras redes estaban obsoletas y que no se adaptaban a los tiempos modernos. Por eso creamos un departamento de comercialización, marketing y eventos, y apostamos a nuevas herramientas para mejorar la interacción con los jugadores y los clubes”, explica.