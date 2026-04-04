La URT lanza su nueva app: resultados en vivo y toda la información del Anual Tucumano en un solo lugar
La Unión de Rugby de Tucumán apuesta a la tecnología con una aplicación que permitirá seguir los partidos en tiempo real, consultar tablas, fixtures y acceder a contenidos exclusivos. Buscan mejorar la interacción con los clubes y atraer nuevos jugadores.
Resumen de nota
- La URT lanzará próximamente una app oficial del torneo Anual en Tucumán para brindar resultados en vivo y centralizar datos, respondiendo a la demanda de modernización digital.
- Desarrollada por Tricode, permite seguir estadísticas y recibir notificaciones. La iniciativa surge para actualizar canales obsoletos e integrar un nuevo sistema de gestión deportiva.
- Esta innovación busca captar nuevos jugadores y optimizar la administración. Marca un precedente en la digitalización del rugby local para conectar con las nuevas generaciones.
El rugby tucumano da un paso hacia la modernización. La Unión de Rugby de Tucumán (URT) lanzará en los próximos días una nueva aplicación oficial que promete cambiar la manera en que jugadores, clubes e hinchas siguen el torneo Anual Tucumano. Con resultados en vivo, estadísticas actualizadas y un acceso centralizado a toda la información, la herramienta apunta a cubrir una demanda histórica: tener todo el rugby local en la palma de la mano.
El desarrollo de la app estuvo a cargo de Tomás Mendelek y la empresa Tricode, y responde a una necesidad concreta: adaptar la comunicación de la URT a los tiempos actuales. En ese sentido, el eje principal estará puesto en la inmediatez. Los usuarios podrán seguir los partidos del Anual Tucumano con marcador actualizado en tiempo real, algo inédito para la competencia, además de consultar las posiciones en las tres categorías principales: Primera, Intermedia y Preintermedia.
Pero la aplicación no se limita únicamente al seguimiento de los resultados. También incluirá una sección de noticias siempre actualizada, pensada para centralizar la información del rugby tucumano y evitar la dispersión en distintas plataformas. "Para quienes quieran conocer más sobre los clubes, la app ofrece un directorio completo con planteles, cuerpos técnicos, historial de partidos y próximos fixtures, todo en un solo lugar", dice Mendelek.
Uno de los diferenciales de la app será la posibilidad de personalizar la experiencia. Los usuarios podrán crearse una cuenta, loguearse y recibir notificaciones en tiempo real sobre partidos, resultados y novedades. Incluso, según adelantaron desde la URT, los jugadores podrán interactuar de manera más directa, con la posibilidad de subir contenido vinculado a sus equipos.
La aplicación también tendrá un espacio dedicado a los auspiciantes de la Unión, donde se incluirá información de contacto, redes sociales y promociones exclusivas. De esta manera, se busca generar un vínculo más fuerte entre el rugby y el sector comercial, ofreciendo beneficios concretos a quienes forman parte del ecosistema deportivo.
El lanzamiento de la app forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el consejo directivo de la URT. Así lo explicó su presidente, Javier Budeguer, quien remarcó la necesidad de aggiornarse. “Creíamos que nuestras redes estaban obsoletas y que no se adaptaban a los tiempos modernos. Por eso creamos un departamento de comercialización, marketing y eventos, y apostamos a nuevas herramientas para mejorar la interacción con los jugadores y los clubes”, explica.
En ese marco, la aplicación aparece como una pieza central. “Queremos que la información esté al instante y que haya una relación más fluida con todos los jugadores. La idea es estar cerca de los clubes y brindarles lo mejor posible”, señala Budeguer. Además, destacó que esta innovación puede ser clave para captar nuevos jugadores. “Creemos que con estas herramientas vamos a poder atraer más gente al rugby tucumano”, dice.
La app estará disponible tanto para dispositivos iOS como Android, lo que permitirá un acceso masivo. Y no llegará sola: la URT también avanza en la implementación de un software de gestión deportiva y administrativa que integrará aspectos clave como la programación de partidos, la disciplina, el arbitraje y la logística de las canchas.
Este sistema, ya adquirido por la Unión, apunta a optimizar los recursos y reducir errores en la organización de las competencias. “Nos va a permitir ser más eficientes y mejorar la planificación, tanto en juveniles como en divisiones superiores”, explicó Budeguer. La idea es que toda la estructura del rugby tucumano funcione de manera más ordenada y coordinada.
En ese contexto, la nueva app se presenta como la cara visible de un proceso de transformación más profundo. No solo moderniza la forma de comunicar, sino que también acerca el rugby a una lógica más dinámica, donde la información fluye en tiempo real y la interacción es constante.
Para los hinchas, significará poder seguir cada partido del Anual como nunca antes. Para los jugadores, una herramienta de conexión directa con su club y la competencia. Y para la Unión, un paso firme hacia un modelo más moderno, eficiente y conectado con las nuevas generaciones.
El rugby tucumano, con una de las tradiciones más fuertes del país, empieza a jugar también en el terreno digital. Y lo hace con una apuesta clara: crecer, acercarse y evolucionar.