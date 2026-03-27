El rugby tucumano será protagonista a nivel nacional

La actividad del rugby tucumano tendrá este sábado un foco nacional con tres encuentros decisivos correspondientes a los Torneos Nacionales, mientras que en paralelo se disputará un choque del Torneo Anual local. El protagonismo principal estará en Yerba Buena, donde Tucumán Rugby recibirá a Mendoza RC por la primera fecha del Torneo del Interior A.
El “verdinegro” vuelve a la escena nacional con una mezcla de juventud y experiencia. Tras liderar el Torneo Anual Tucumano y mostrar un rendimiento sólido en la primera fecha ante Huirapuca, el conjunto dirigido por Isaías Courel busca trasladar su intensidad y juego físico al escenario federal. “Queremos que la intensidad de juego sea nuestra bandera: tanto en defensa, en ataque y en la lucha”, explicó el head coach, destacando la preparación física específica para un certamen que exige un nivel superior de juego. Tucumán Rugby integra un grupo exigente con Marista RC (Mendoza), Gimnasia y Esgrima de Rosario y Mendoza RC, donde debutará frente a los mendocinos como primera medida para calibrar el rendimiento del equipo.
En simultáneo, la fase de reválidas del Torneo del Interior B tendrá dos partidos cruciales. Jockey Club recibirá a Universitario de San Juan, con la posibilidad de avanzar a la fase de grupos del certamen nacional. “Es un momento histórico para el club, pero debemos enfocarnos en nuestra evolución interna y aprovechar a los jóvenes que tenemos en el plantel”, contó Matías Bachur, entrenador del conjunto de Yerba Buena.
El segundo duelo será Cardenales RC vs. Taraguy RC en Silvano Bores 447. Los “Purpurados” llegan con dificultades en el Torneo Anual Tucumano, mientras que Taraguy se presenta por su desempeño como subcampeón del Regional NEA 2025, lo que le da cierta ventaja competitiva en la previa.
Además, el Torneo Anual Tucumano tendrá su partido de la fecha: Lawn Tennis recibirá a Huirapuca a las 16:30, cerrando un sábado cargado de rugby en la provincia y ofreciendo un escenario donde la competencia local y nacional se cruzan.
Será un sábado intenso para el rugby tucumano, donde la intensidad, la preparación física y la estrategia marcarán la diferencia en los duelos que pondrán a prueba tanto a los protagonistas locales como a los representantes provinciales en el escenario nacional.