El rugby tucumano será protagonista a nivel nacional

El “verdinegro” vuelve a la escena nacional con una mezcla de juventud y experiencia. Tras liderar el Torneo Anual Tucumano y mostrar un rendimiento sólido en la primera fecha ante Huirapuca, el conjunto dirigido por Isaías Courel busca trasladar su intensidad y juego físico al escenario federal. “Queremos que la intensidad de juego sea nuestra bandera: tanto en defensa, en ataque y en la lucha”, explicó el head coach, destacando la preparación física específica para un certamen que exige un nivel superior de juego. Tucumán Rugby integra un grupo exigente con Marista RC (Mendoza), Gimnasia y Esgrima de Rosario y Mendoza RC, donde debutará frente a los mendocinos como primera medida para calibrar el rendimiento del equipo.