Con Enzo Fernández presente, Garnacho selló la goleada del Chelsea y lo metió en semifinales de la FA Cup

El dominio del Chelsea se hizo evidente desde el arranque. A los dos minutos, Jorrel Hato abrió el marcador y encaminó rápidamente el partido. Luego llegaron los tantos de Joao Pedro y el gol en contra de Jordan Lawrence-Gabriel, que establecieron el 3-0 con el que se fueron al descanso. En el complemento, la diferencia se amplió con los goles de Tosin Adarabioyo, Andrey Santos y Estevao, antes del cierre de Garnacho.