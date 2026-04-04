Con Enzo Fernández presente, Garnacho selló la goleada del Chelsea y lo metió en semifinales de la FA Cup

Resumen de nota
- Chelsea goleó 7-0 a Port Vale en Stamford Bridge y clasificó a semifinales de la FA Cup, con un gol de penal de Alejandro Garnacho y la presencia de Enzo Fernández en el banco.
- El dominio local fue total desde el inicio con tantos de Hato y Joao Pedro. Enzo Fernández asistió al estadio pese a su suspensión, mientras Garnacho selló la goleada histórica.
- Chelsea aguarda rival entre West Ham y Leeds para las semifinales. Este triunfo ratifica su poder ofensivo y lo posiciona como firme candidato en el cierre de la temporada.
Chelsea no tuvo piedad y firmó una de esas noches contundentes que quedan marcadas en el calendario: goleó 7-0 a Port Vale en Stamford Bridge y se metió en las semifinales de la FA Cup. En un partido sin equivalencias, el equipo “Blue” dominó de principio a fin y cerró la cuenta con un sello argentino: el gol de Alejandro Garnacho.
El delantero fue el encargado de marcar el séptimo tanto desde el punto penal en el complemento, poniendo cifras definitivas a una goleada que ya era abrumadora. Más allá de haber ingresado en un contexto totalmente favorable, Garnacho aprovechó su oportunidad para sumar minutos y anotarse en el marcador en una noche especial.
El dominio del Chelsea se hizo evidente desde el arranque. A los dos minutos, Jorrel Hato abrió el marcador y encaminó rápidamente el partido. Luego llegaron los tantos de Joao Pedro y el gol en contra de Jordan Lawrence-Gabriel, que establecieron el 3-0 con el que se fueron al descanso. En el complemento, la diferencia se amplió con los goles de Tosin Adarabioyo, Andrey Santos y Estevao, antes del cierre de Garnacho.
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Otro dato destacado de la jornada fue la presencia de Enzo Fernández. El mediocampista argentino, que cumple una suspensión de dos partidos impuesta por el entrenador Liam Rosenior, estuvo igualmente en Stamford Bridge y siguió el encuentro desde el banco, acompañando al plantel y siendo testigo directo de la actuación de su compatriota.
Con esta victoria, Chelsea avanzó a las semifinales de la FA Cup y ahora espera rival, que saldrá del cruce entre West Ham y Leeds. Mientras tanto, el equipo celebra una actuación arrolladora que no solo lo mantiene en carrera, sino que también reafirma su potencial ofensivo en el tramo decisivo de la temporada.