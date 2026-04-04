Tensión en Cadillac: Andretti cuestionó a “Checo” Pérez y crece la presión interna

En ese escenario aparece otro nombre que empieza a ganar protagonismo: Colton Herta. El joven piloto de pruebas de Cadillac, que compite habitualmente en la Fórmula 2, cuenta con el respaldo explícito de Andretti, quien valora su “pasión interior” y su deseo por demostrar su nivel en la máxima categoría. Su posible ascenso se instala como una alternativa concreta si los resultados no aparecen.