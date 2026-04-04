Tensión en Cadillac: Andretti cuestionó a “Checo” Pérez y crece la presión interna

Resumen de nota
- Mario Andretti, asesor de Cadillac, criticó a Sergio Pérez y Valtteri Bottas por la falta de puntos tras las primeras tres carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1.
- El equipo debutante no logró resultados en Australia, China y Japón. Andretti tildó de 'oxidados' a los veteranos y presiona para ascender al joven piloto de pruebas Colton Herta.
- La tensión crece de cara al GP de Miami, donde el equipo busca sus primeros puntos. Pérez defiende su nivel mientras el proyecto enfrenta una crisis de resultados prematura.
El inicio de Cadillac en la Fórmula 1 no está siendo sencillo y las primeras tensiones internas ya salieron a la luz. La escudería debutante en la temporada 2026 todavía no logró sumar puntos en las tres primeras carreras del calendario -Australia, China y Japón-, un escenario que, aunque esperado por tratarse de un proyecto nuevo, comenzó a generar ruido puertas adentro.
El foco de las críticas lo puso Mario Andretti, histórico campeón y actual asesor de la junta directiva del equipo, quien fue contundente al analizar el rendimiento de sus pilotos: Sergio Pérez y Valtteri Bottas. “Están oxidados”, lanzó, en referencia a la falta de ritmo competitivo tras haber estado fuera de la grilla durante al menos una temporada.
Según su mirada, ambos pilotos se muestran demasiado conservadores en pista, más enfocados en completar las carreras que en exigir el límite del auto, algo que, en un contexto de desarrollo inicial, podría estar condicionando el crecimiento del equipo.
En ese escenario aparece otro nombre que empieza a ganar protagonismo: Colton Herta. El joven piloto de pruebas de Cadillac, que compite habitualmente en la Fórmula 2, cuenta con el respaldo explícito de Andretti, quien valora su “pasión interior” y su deseo por demostrar su nivel en la máxima categoría. Su posible ascenso se instala como una alternativa concreta si los resultados no aparecen.
Frente a ese contexto, Pérez no tardó en responder. El mexicano defendió su rendimiento y aseguró que el equipo está trabajando a un nivel alto, más allá de los resultados. Incluso destacó su actuación en el Gran Premio de Australia, donde quedó conforme con su primera clasificación al mando del monoplaza de Cadillac.
"Hemos estado rindiendo a un nivel muy alto. Especialmente estaba muy contento con mi fin de semana en Melbourne, mi primera clasificación con el equipo. Estaba bastante satisfecho con eso", dijo "Checo", en la previa al GP de Japón.
Mientras tanto, la presión se traslada al próximo desafío: el Gran Premio de Miami, que se disputará el primer fin de semana de mayo. Allí, Cadillac buscará no solo sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1, sino también empezar a disipar las dudas internas en un proyecto que recién comienza, pero que ya convive con exigencias propias de la élite.