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La novia del padre de Agostina Páez justificó el video con gestos racistas: "Estaba bajo los efectos del alcohol"

Stefany Budan aseguró que Mariano Páez estaba ebrio cuando fue filmado en Santiago del Estero.

Mariano Páez y Stefany Budan. Mariano Páez y Stefany Budan.
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Stefany Budan justificó este sábado en Santiago del Estero un video con gestos racistas de su pareja Mariano Páez, alegando que el hombre actuó bajo los efectos graves del alcohol.
  • El video surgió tras la imputación de su hija Agostina por racismo en Brasil. Budan desmintió a Mariano, quien alegaba que las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial.
  • Agostina Páez repudió el video de su padre mientras sigue su proceso judicial por injuria racial. El hecho genera rechazo social por la repetición de conductas racistas familiares.
Resumen generado con IA

Luego de la difusión de un video en el que Mariano Páez aparece en Santiago del Estero realizando gestos racistas similares a los que derivaron en la imputación de su hija Agostina Páez en Brasil, la pareja del hombre salió a defenderlo públicamente y explicó el contexto de la grabación.

Se trata de Stefany Budan, quien realizó un descargo en sus redes sociales. La mujer, que anteriormente había denunciado a Páez por violencia de género, contó que el episodio ocurrió mientras celebraban su primer aniversario y que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol.

En una publicación en la que compartió fotos de ambos, Budan también hizo referencia a las declaraciones que se escuchan en el video, donde el padre de la joven afirma: “Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”.

Sobre ese punto, aclaró: “Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad. El alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros”.

Y agregó: “Pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente. No estamos frente a una confesión, estamos frente a una persona alcoholizada diciendo cosas sin coherencia ni sustento”.

En otro posteo, Budan también celebró el aniversario de la pareja y aludió a la denuncia por violencia de género que había radicado tiempo atrás. “4 de abril, hoy cumplimos 1 año. Sí, pasó de todo. Sí, hubo violencia. Y no lo voy a tapar para que a ustedes les cierre el relato. Pero tampoco somos los mismos”, expresó.

En ese mismo mensaje, insistió en despegar a Páez de los dichos que se viralizaron. “Sé perfectamente que no sos narco, ni usurero, ni nada de lo que dijiste anoche en un estado de ebriedad. Lo que ocurrió anoche tuvo alcohol, errores y consecuencias. Una situación desafortunada donde se aprovecharon para que reaccionaras y dijeras cosas, cosas que no se las puede interpretar literalmente en el estado en el que estabas”, sostuvo.

En las horas previas, el propio Mariano Páez había afirmado que el video era trucado y que había sido generado con inteligencia artificial, una versión que luego quedó en duda tras las declaraciones de su pareja y de su hija.

Agostina Páez, la joven santiagueña que fue imputada por injuria racial en Brasil y que permaneció retenida durante dos meses, también se expresó públicamente. Actualmente enfrenta un proceso judicial desde la Argentina tras haber pagado una fianza de U$S 20.000.

“Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo”, afirmó.

Respecto de su padre, señaló: “Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”.

En un breve comunicado difundido en su perfil, la joven también hizo foco en su situación personal. “Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones. Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste”, expresó.

Por último, cerró con un mensaje de agradecimiento a su entorno: “Gracias a quienes me acompañan y entienden. No se termina más esta pesadilla. Qué horror”.

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