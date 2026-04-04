La novia del padre de Agostina Páez justificó el video con gestos racistas: "Estaba bajo los efectos del alcohol"

En ese mismo mensaje, insistió en despegar a Páez de los dichos que se viralizaron. “Sé perfectamente que no sos narco, ni usurero, ni nada de lo que dijiste anoche en un estado de ebriedad. Lo que ocurrió anoche tuvo alcohol, errores y consecuencias. Una situación desafortunada donde se aprovecharon para que reaccionaras y dijeras cosas, cosas que no se las puede interpretar literalmente en el estado en el que estabas”, sostuvo.