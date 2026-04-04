Sábado Santo: qué se puede hacer y qué no en uno de los días más solemnes de la Semana Santa

En medio de la intensidad emocional que atraviesa la Semana Santa, hay una jornada que se distingue por su silencio. Lejos de las celebraciones y los rituales más visibles, el Sábado Santo invita a una pausa profunda, marcada por la reflexión y la espera. Es un día de transición, donde la liturgia parece detenerse antes del momento más importante del calendario cristiano.