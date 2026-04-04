Sábado Santo: qué se puede hacer y qué no en uno de los días más solemnes de la Semana Santa

Resumen de nota
- La Iglesia Católica celebra hoy el Sábado Santo, un día de luto y silencio en todo el mundo que conmemora el tiempo de Jesús en el sepulcro antes de su resurrección.
- Se prohíben las misas, bodas y bautismos; los templos permanecen despojados y en recogimiento. La actividad se limita a la oración personal y la preparación para la Vigilia Pascual.
- Esta jornada funciona como un puente espiritual esencial que define la transición entre la muerte y la vida, culminando en la celebración más importante del calendario litúrgico.
En medio de la intensidad emocional que atraviesa la Semana Santa, hay una jornada que se distingue por su silencio. Lejos de las celebraciones y los rituales más visibles, el Sábado Santo invita a una pausa profunda, marcada por la reflexión y la espera. Es un día de transición, donde la liturgia parece detenerse antes del momento más importante del calendario cristiano.
Tras la conmemoración de la muerte de Jesucristo el Viernes Santo, esta fecha adquiere un significado especial: recuerda el tiempo en que el cuerpo de Jesús permanece en el sepulcro y anticipa la Vigilia Pascual, que dará paso a la celebración de la resurrección. En este contexto, la Iglesia propone prácticas específicas y también establece ciertas restricciones que definen el carácter de la jornada .
Un día de silencio, recogimiento y espera
El Sábado Santo está profundamente asociado al luto y la contemplación. La tradición cristiana pone el foco en la figura de María, acompañando simbólicamente su dolor tras la muerte de su hijo. Por eso, el clima general es de recogimiento: no hay celebraciones festivas ni expresiones públicas de alegría.
En los templos, este espíritu se traduce en signos concretos. El altar permanece despojado, el sagrario está abierto y vacío, y no se realizan misas durante el día. Incluso las campanas guardan silencio. En lugar de ceremonias, se promueven espacios de oración personal, confesión y retiros espirituales.
Qué se puede hacer el Sábado Santo
Aunque no haya celebraciones eucarísticas, la jornada no está exenta de prácticas religiosas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
Mantener el silencio y la reflexión, meditando sobre la Pasión de Cristo.
Realizar confesiones, uno de los pocos sacramentos permitidos en este día.
Acompañar a enfermos, ya que también se admite la Unción en casos necesarios.
Visitar iglesias, que permanecen abiertas para la oración individual.
Participar de la Vigilia Pascual por la noche, el momento central que marca el paso hacia la resurrección.
Además, algunas tradiciones sugieren continuar con el ayuno iniciado el Viernes Santo como forma de preparación espiritual.
Qué no se debe hacer durante esta jornada
El carácter solemne del Sábado Santo también implica ciertas prohibiciones dentro de la práctica religiosa:
No se celebran misas durante el día; la Eucaristía se retoma recién en la Vigilia Pascual.
No se realizan bautismos ni matrimonios, salvo situaciones excepcionales.
No se distribuye la comunión, excepto en casos de personas en peligro de muerte.
Se evitan actividades festivas o ruidosas, en respeto al clima de recogimiento.
No se promueven celebraciones populares como el “Sábado de Gloria”, especialmente aquellas que implican el uso indebido del agua, hoy restringidas en muchas ciudades.
La Vigilia Pascual: el momento que lo cambia todo
Con la llegada de la noche, el clima de silencio se transforma. La Vigilia Pascual irrumpe como la celebración más importante del calendario cristiano y marca el inicio del Domingo de Resurrección.
La ceremonia incluye la bendición del fuego, el encendido del cirio pascual, lecturas bíblicas, la renovación de las promesas bautismales y la celebración de la Eucaristía. Es el cierre del Sábado Santo y, al mismo tiempo, la puerta de entrada a la Pascua.
Así, entre la quietud del día y la celebración nocturna, esta jornada se consolida como un puente simbólico entre la muerte y la vida, donde la fe se vive en clave de espera.