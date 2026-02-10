Secciones
Política

Interna radical: piden la expulsión de Mariano Campero y de José Seleme

Miembros del Radicalismo Auténtico manifestaron que los dirigentes abandonaron la doctrina y que mantenerlos como afiliados “ahondaría el proceso de disolución partidaria”.

ALIANZA. Mariano Campero acompaña las políticas de Javier Milei en el Congreso. ALIANZA. Mariano Campero acompaña las políticas de Javier Milei en el Congreso.
Hace 1 Hs

Por nota, dirigentes del Radicalismo Auténtico solicitaron la expulsión de la UCR del diputado nacional, Mariano Campero, y del legislador José "Pepe" Seleme. El planteo sostiene que son “afiliados que detentan cargos en las estructuras del Poder Ejecutivo provincial y nacional producto de arreglos personalísimos y que sólo hacen a sus intereses individuales”.

Los escritos fueron presentados a los interventores del Distrito Tucumán, Jorge Rizzoti y Hernán Rossi, y cuentan con 14 firmas. Allí se reclama que Campero, aliado de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso de la Nación, abandonó “la doctrina y la conducta que nos impone a todos por igual el pertenecer a la Unión Cívica Radical”.

Y añade que “de mantenerse estas situaciones, obviamente la anarquía que se encuentra el distrito, y que entre otras cosas fuera causal de vuestra intervención, ahondarían aún más el proceso de disolución partidaria en que francamente creemos encontrarnos”.

José “Pepe” Seleme José “Pepe” Seleme

La misma objeción se hace sobre Seleme, del bloque Avanza Tucumán en la Legislatura, que aunque en octubre pasado anunció su alejamiento de LLA, continúa respaldando las políticas de Javier Milei.

Se denuncia que por “la pública posición del afiliado José Seleme con el afiliado Mariano Campero y que involucran a notorios dirigentes de la UCR Tucumán en relación a una futura alianza y/o integración con LLA, se vuelve perentoria una definición drástica y ejemplificadora de esta situación”.

Es así que se reitera el pedido de que “expulsen lisa y llanamente, y de manera pública” a Seleme y a Campero. Los documentos llevan la firma de Antonio Bernardo Ibarreche, Eudoro Domingo Aráoz, Juan Roberto Robles, Esteban Mario Ávila, Brígido Ibarreche, Félix Arturo Mothe, entre otros.

Temas Unión Cívica RadicalMariano CamperoJosé Seleme
