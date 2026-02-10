Interna radical: piden la expulsión de Mariano Campero y de José Seleme

Los escritos fueron presentados a los interventores del Distrito Tucumán, Jorge Rizzoti y Hernán Rossi, y cuentan con 14 firmas. Allí se reclama que Campero, aliado de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso de la Nación, abandonó “la doctrina y la conducta que nos impone a todos por igual el pertenecer a la Unión Cívica Radical”.