El padre de Agostina Páez negó haber realizado un gesto racista

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, su padre aseguró que el material fue manipulado y rechazó las acusaciones en su contra. “Yo no soy. Es trucado el video”, afirmó. El hombre sí confirmó que estuvo en ese bar, pero insistió en que no es la persona que aparece en las imágenes que reavivaron la polémica que envuelve a su familia. “No sé cómo lo han hecho, puede ser con inteligencia artificial”, dijo. “Me lo pasaron esta mañana, no puedo entender la maldad y el odio de la gente. Se comunicaron conmigo y me pidieron $5 millones para que no se difunda. Le dije que ‘no, hacé lo que quieras’. Tengo los mensajes”, agregó en comunicación con el canal La Nación +.