El padre de Agostina Páez negó haber realizado un gesto racista

Resumen de nota
- Mariano Páez negó en Santiago del Estero haber realizado gestos racistas en un video viral tras el regreso de su hija Agostina de Brasil, alegando que el material fue manipulado.
- El hecho surge tras la liberación de su hija, detenida dos meses en Brasil por racismo. Páez denunció extorsiones por 5 millones de pesos y el uso de IA para trucar las imágenes.
- La polémica profundiza el conflicto social de la familia Páez. El repudio público de su hija busca despegar su imagen legal tras haber pagado una fianza de 20.000 dólares en Brasil.
El empresario Mariano Páez, padre de Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil, salió al cruce del video viral que generó polémica en las últimas horas y negó haber protagonizado la escena difundida en redes sociales. Además, dijo que fue amenazado y que le pidieron 5 millones de pesos.
La abogada e influencer santiagueña regresó el jueves al país luego de permanecer más de dos meses detenida en Brasil acusada de racismo. El vuelo proveniente de Río de Janeiro aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery a las 19.10. Desde allí, Páez continuó viaje hacia Termas de Río Hondo, donde arribó cerca de las 19.05.
Antes de partir al norte del país, mantuvo un encuentro en Buenos Aires con la senadora Patricia Bullrich. La dirigente política compartió el encuentro en redes sociales y destacó el acompañamiento recibido por Páez durante el proceso. La joven, por su parte, agradeció el gesto y aseguró que la senadora “estaba preocupada” por su situación.
Nueva polémica
Tan solo horas después de que pudiera regresar al país bajo fianza de U$D 20.000, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se observaría a su padre, Mariano Páez, imitando a un mono en un bar de Santiago del Estero, el mismo gesto que la llevó a su hija a quedar imputada por injuria racial.
Tras la viralización, la joven hizo un descargo en su cuenta de Instagram. “Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo”, escribió.
“Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste”, añadió.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, su padre aseguró que el material fue manipulado y rechazó las acusaciones en su contra. “Yo no soy. Es trucado el video”, afirmó. El hombre sí confirmó que estuvo en ese bar, pero insistió en que no es la persona que aparece en las imágenes que reavivaron la polémica que envuelve a su familia. “No sé cómo lo han hecho, puede ser con inteligencia artificial”, dijo. “Me lo pasaron esta mañana, no puedo entender la maldad y el odio de la gente. Se comunicaron conmigo y me pidieron $5 millones para que no se difunda. Le dije que ‘no, hacé lo que quieras’. Tengo los mensajes”, agregó en comunicación con el canal La Nación +.