Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 4 de abril de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL 04 Abril 2026 Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación