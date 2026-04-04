Una tragedia shakespereana en los Valles Calchaquíes

- La puesta es muy sencilla y privilegia el trabajo del actor y la trama. Es un enfoque íntimo, con gusto a ritual. Queremos volver a la raíz, al encuentro. Por eso elegimos una puesta de cámara. Uso el plural porque, aunque el trabajo escénico es mi responsabilidad, hay un grupo maravilloso que aportó elementos indispensables para que el proyecto se enriquezca, desde los vestuarios de Patricia Flores, el trabajo corporal con Pilar Nadal, el diseño de luces de Mariano Barrionuevo y la escenografía de Domingo Beltrán, con voz en off de Gabriel Carreras. Casi la totalidad del proyecto se hizo en Tafí del Valle, y tenemos el anhelo de hacerla recorrer los Valles Calchaquíes, que sea itinerante. Estrenamos en el Mollar porque nos parece importantísimo reconocer el teatro del Tucumán profundo al que llaman interior.