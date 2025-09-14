Gonzalo León: “Quien vea a Shakespeare como un autor de alta cultura se equivoca”

-De las que mencionas la única que quise ir a ver, y me la perdí, fue Habitación Macbeth. Quería ir porque sentía que en la lectura de Macbeth había algo incompleto, que quizá me lo podía dar la representación. Después me di cuenta de mi error: la representación no me iba a dar nada, me iba a confundir más. Tengo un defecto, me cuesta mucho sentarme y ver las actuaciones, la iluminación y la puesta en escena, sin distraerme del texto y verme afectado emocionalmente por todo lo que ocurre en el escenario. Pese a ello, desde hace 30 años soy un lector de teatro, y me gusta mucho leer ensayos de teatro. Me cuesta nada imaginarme una puesta en escena. A todas las obras de Shakespeare las leí así. Pero también leí ensayos sobre Shakespeare que escribieron Alexander Pope, Herder, Samuel Johnson, Isaac Disraeli, Víctor Hugo, William Hazlitt, Jan Kott y Harold Bloom. El libro lo pensé como Personajes de Shakespeare, de Hazlitt; es decir, recuperando la obra de Shakespeare para la poesía y prescindiendo del teatro en tanto representación.