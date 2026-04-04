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Senasa: autoridades debatieron temas de interés para la región

En Tucumán se reunió la Mesa Consultiva del NOA, encabezada por el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

Senasa: autoridades debatieron temas de interés para la región
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Senasa y autoridades del NOA se reunieron en Tucumán para debatir problemáticas sanitarias y productivas regionales junto a representantes del sector agropecuario privado.
  • Se analizaron normativas sobre vacunación antiaftosa, control del HLB en cítricos e identificación electrónica, buscando agilizar trámites y mejorar la trazabilidad alimentaria.
  • El encuentro refuerza la cooperación público-privada para contener plagas y optimizar controles en ruta, clave para garantizar el estatus sanitario del norte argentino a futuro.
Resumen generado con IA

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) convocaron a representantes del ámbito privado y a autoridades provinciales del sector agropecuario de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta a un encuentro de la Mesa Consultiva del NOA.

Desarrollada en San Miguel de Tucumán con el objetivo principal de escuchar las problemáticas y demandas a resolver y de sugerir soluciones por parte del organismo sanitario, el mitin estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Martín Fernández, y por la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo Gaviglio (foto), a quienes acompañaron los directores nacionales y de los centros regionales NOA-norte y NOA-sur.

Entre las principales temáticas abordadas se brindaron detalles sobre la resolución 201/2026, que autoriza a los titulares de establecimientos ganaderos, a partir de la campaña antiaftosa 2027, a seleccionar y acordar libremente la contratación de un veterinario acreditado como vacunador ante el Senasa.

Además, las autoridades informaron el estado de situación epidemiológica actual a partir de los casos registrados de influenza aviar altamente patógena (IAAP) y respecto de la situación sanitaria en cuanto a garrapata.

En referencia a la producción apícola de la región, se resaltó que Argentina es país libre del pequeño escarabajo de las colmenas (PEC) y se señaló por parte del sector productivo la necesidad de compatibilizar mejor los registros del nacionales Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) y de Productores Apícolas (Renapa).

La identificación electrónica también formó parte de la agenda. Se informaron los avances en la partir de su implementación con las resoluciones 530/2025 y 841/2025.

Entre los temas agrícolas abordados, se destacó el trabajo colaborativo y conjunto entre organismos, municipios, entidades y productores como factor clave para contener el HLB y lograr la menor dispersión posible de la enfermedad que afecta a los cítricos.

Además, se informó la situación respecto de las acciones de monitoreo y control implementadas por el Programa Nacional de Langostas y Tucuras del Senasa en la región y sobre la Resolución 137/2026 que actualizó de manera integral el Programa Nacional de Moscas de la Fruta.

La emisión del Documento de Tránsito Vegetal Electrónico (DTV-e) –necesario para trasladar algunos productos vegetales e importante para el control sobre ilícitos– fue abordado en la ocasión y se mencionó la necesidad de fortalecer la trazabilidad mediante la validación efectiva del destino al momento de su emisión.

También, se recomendó el requerimiento del sector para reforzar y mejorar los controles en rutas a los transportes de productos y subproductos de origen animal y/o vegetal. Por último, las autoridades del Senasa recordaron que el sector tiene a disposición los tableros con información y datos públicos para consulta permanente.

Del encuentro formaron parte, además, autoridades del sector público de los gobiernos provinciales, y por el sector privado, representantes de cámaras, federaciones, sociedades, asociaciones de productores y entes sanitarios.

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