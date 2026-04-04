Senasa: autoridades debatieron temas de interés para la región

Desarrollada en San Miguel de Tucumán con el objetivo principal de escuchar las problemáticas y demandas a resolver y de sugerir soluciones por parte del organismo sanitario, el mitin estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Martín Fernández, y por la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo Gaviglio (foto), a quienes acompañaron los directores nacionales y de los centros regionales NOA-norte y NOA-sur.