Una notificación basta para robarle al cerebro 20 minutos de concentración en el aula

En la última década, el aula se ha convertido en un campo de batalla por la atención de los estudiantes. Lo que comenzó como una herramienta de conectividad se ha transformado en el principal factor de interrupción del aprendizaje profundo. Sobre el uso del celular en las instituciones educativas, la Unesco señaló que el impacto de una simple notificación trasciende el instante del 'clic', generando un bache de hasta 20 minutos en la recuperación de la concentración.