¿Cuáles son las películas y series que dejarán Netflix en abril?

Resumen de nota
- Netflix retirará de su catálogo diversos títulos de cine y TV durante abril para renovar su oferta global, afectando a usuarios que buscan ver contenidos antes de su salida.
- La plataforma actualiza sus licencias mensualmente eliminando éxitos como 'Los juegos del hambre', 'Dexter' y 'Venom' para dar espacio a estrenos y rotar su inventario disponible.
- Esta rotación obliga a los suscriptores a priorizar visualizaciones antes de las fechas límite. La estrategia busca mantener la frescura del servicio y optimizar costos operativos.
Netflix actualiza constantemente su catálogo eliminando series y películas. Por eso, regularmente presentan la lista de titulos para no perderse algo que querían ver y no sabían que estaba en la plataforma.
Último día para ver: el 31 de marzo
"El descubrimiento de las brujas": una bruja renuente y un vampiro enigmático rompen con los tabúes cuando, juntos, buscan un manuscrito antiguo que puede salvar —o destruir— al mundo sobrenatural.
"Yo antes de ti": tras tomar un empleo como cuidadora de un acaudalado y cínico joven paralizado después de un accidente, la vivaz y modesta Lou enfrentará incisivas preguntas del corazón.
"Legalmente rubia": cuando su novio la deja, la vivaz presidenta de una hermandad en L. Á., Elle Woods, decide recuperarlo uniéndose a él en la Facultad de Derecho de Harvard.
"Dexter" (serie): de día, el gentil Dexter analiza evidencias con sangre para la policía de Miami. Pero, de noche, es un asesino serial que acaba con asesinos.
"Venom": un periodista lucha a muerte contra un científico loco después de fusionarse con un simbionte alienígena que le otorga superpoderes.
"Los juegos del hambre: En llamas": después de ganar los Juegos del Hambre, Katniss Everdeen sale de gira a través de los distritos... mientras una rebelión empieza a gestarse a su alrededor.
"Los juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 1)": tras los resultados de los Juegos del Hambre N.º 75, Katniss vuelve al Distrito 13 y se convierte en el renuente símbolo de una gran rebelión contra el Capitolio.
"Los juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 2)": Katniss Everdeen dirige a los rebeldes hacia el Capitolio, donde intentará acabar con el presidente Snow y, así, liberarse de su cruel tiranía.
"Alfa": en la última era glacial, un chico forma un vínculo transformador con un lobo mientras se aventura a través de la implacable naturaleza en busca de su tribu.
"Fate/Apocrypha" (serie): el robo del Gran Grial en la ciudad de Fuyuki desata una línea de tiempo en donde la Guerra del Santo Grial es un evento de proporciones inimaginables.
"Robocar Poli" (serie): cuando el desastre invade la ciudad, el auto de policía Poli, el camión de bomberos Roy y sus amigos del equipo de rescate están listos para salvar a sus habitantes.
"Karate Kid 4: la nueva aventura": el maestro de karate Miyagi encuentra una nueva pupila en Boston: Julie Pierce, una problemática adolescente que sufre del acoso de unos implacables compañeros de escuela.
"Andes mágicos" (serie): desde Argentina hasta Colombia, viaja por las montañas de Sudamérica y conoce a los pueblos cuya conexión con la cordillera andina les ha forjado vidas excepcionales.
Último día para ver: el 1 de abril
"Raging Bull": el boxeador Jake LaMotta asciende en el ring como el Toro del Bronx, pero sus celos explosivos y la desconfianza hacia su hermano Joey destruyen su carrera y su familia.
"Rain Man": impulsado por el dinero, un adicto al trabajo que busca la herencia de su difunto padre emprende un viaje que cambiará su vida junto a un hermano que no sabía que tenía.
"Pedro el escamoso" (serie): un hombre sin estudios pero apuesto, que seduce y burla a cualquiera con su elocuencia, se enamora a primera vista de una hermosa ejecutiva y se convierte en su chofer.
"Encontrando tu voz...": una entrenadora vocal se dispone a narrar el tráiler de una película taquillera... mientras libra una batalla sin tregua con su padre, el protegido de este y la industria.
"Late Night": una veterana presentadora de TV está a punto de perder su trabajo. Pero la incorporación de una mujer en su equipo podría ser justo lo que necesita.
"Central Intelligence": un operador de la CIA contacta a un amigo de la escuela con habilidades contables para que lo ayude a frustrar un plan letal contra agentes encubiertos.
"Mothering Sunday": en 1924, una criada se reúne en secreto con el hijo de los vecinos adinerados de sus patrones y tiene un encuentro amoroso que repercutirá en su vida futura como escritora.
"Frank and Cindy": un estudiante de cine, como venganza, filma a su amarga madre y a su fracasado padrastro en esta comedia dramática basada en un documental.
"Orgullo, prejuicio y zombies": cuando una plaga de zombis invade la campiña inglesa del siglo XIX, la aguerrida Elizabeth Bennet y el arrogante señor Darcy hacen lo imposible por detenerlos.
"Hot Pursuit": una estricta detective huye de sicarios y policías corruptos para proteger a la viuda de un capo del crimen, una testigo clave que debe sobrevivir para poder declarar.
"Legalmente Rubia 2": tras ser despedida del estudio en el que trabajaba a raíz de su defensa de los derechos de los animales, la aspirante a fiscal Elle Woods lleva su causa a Washington, D.C.
"Sniper: Rogue Mission": un novato de la CIA, un veterano y una asesina emprenden una misión para detener a un agente federal corrupto que dirige una operación de tráfico de personas.
"Safari": un joven tímido y soñador huye de los límites de su hogar rural para acompañar a una chica intrépida en una aventura por la naturaleza salvaje de Kenia.
Último día para ver: el 2 de abril
"Demetri Martin: Demetri Deconstructed": desde sus reflexiones sobre las bolsas de basura con aromas intensos hasta los trabajos de oficina en el infierno, el comediante Demetri Martin nos ofrece un especial de stand-up único en su género.
"Justin Time" (serie): en sus sueños, Justo y sus amigos imaginarios, Olivia y Cauchín, viajan por el mundo aprendiendo sobre otras culturas y la naturaleza.
Último día para ver: el 3 de abril
"The Witches": un niño y su abuela se hospedan en un hotel que alberga una convención internacional de brujas y lo que descubrirán es un plan para e rradicar a los niños de Inglaterra.
"Wonder Park": cuando June descubre que el parque de diversiones de sus sueños es real —y que está en peligro— se embarca en una aventura fantástica para salvarlo.
"Delirium": un hombre con antecedentes de problemas mentales se muda a la mansión de sus padres fallecidos y comienza a sospechar que la casa podría estar embrujada.
Último día para ver: el 4 de abril
"Fracture": Ted Crawford, acusado de intentar asesinar a su esposa, queda atrapado en una lucha intelectual con un joven fiscal de distrito.
"Scary mvoie": en esta parodia de las películas de terror de los 90, un grupo de adolescentes sin suerte pero con un oscuro secreto sufren el asedio de un asesino serial igual de torpe que ellos.
"Scary Movie 2: Otra película de miedo"
"Scary movie 3: No hay dos sin 3"
"Holmes y Watson... elemental": cuando la reina recibe una misteriosa amenaza de muerte, el detective Sherlock Holmes y el doctor John Watson usan tácticas estrafalarias para resolver el caso.
Último día para ver: el 5 de abril
"Genie": la esposa y la hija de un adicto al trabajo lo dejan solo durante las fiestas. Accidentalmente, él despierta a una genio que le otorga la oportunidad de recuperar a su familia.
"Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain": los rumores de una estatuilla de oro enterrada en un bosque cercano llevan a tres amigos a una caótica aventura llena de problemas inesperados.
Último día para ver: el 6 de abril
"Sirius the Jaeger" (Serie): en la Tokio imperial, un grupo de cazadores persigue en secreto a los vampiros que buscan el Arca de Sirius. Entre sus filas está Yuliy, un joven hombre lobo.
Último día para ver: el 15 de abril
"A Discovery of Witches": una bruja renuente y un vampiro enigmático rompen con los tabúes cuando, juntos, buscan un manuscrito antiguo que puede salvar —o destruir— al mundo sobrenatural.
Último día para ver: el 16 de abril
"Dead Places": un escritor atormentado desde niño por la muerte de su hermana vuelve a Sudáfrica a investigar una serie de acontecimientos paranormales para su nuevo libro.
Último día para ver: el 17 de abril
"Special Ops: Lioness": una agente de la CIA intenta equilibrar la maternidad y su trabajo como líder de una unidad especial de operaciones de alto riesgo mientras envía a una nueva recluta al campo.
Último día para ver: el 21 de abril
"Let's Fight Ghost": un estudiante de medicina con un don sobrenatural intenta ganar dinero con sus habilidades cazando fantasmas, pero un espíritu errante le hará conocer el amor.
Último día para ver: el 24 de abril
"La Guzmán": serie biográfica se sumerge en la compleja y turbulenta vida de Alejandra Guzmán, la rebelde reina del rock mexicano.