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Tucumán será sede del primer Congreso de Medicina Integrativa en abril

Especialistas de todo el país y del exterior participarán de un encuentro con impacto científico y turístico

Tucumán será sede del primer Congreso de Medicina Integrativa en abril
Hace 27 Min

Resumen de nota

  • Tucumán será sede del primer Congreso de Medicina Integrativa del 16 al 18 de abril, organizado por Calcagno Científica Profesional para el intercambio científico y profesional.
  • El evento contará con 18 especialistas que abordarán temas como salud femenina, microbioma y longevidad. Se espera la asistencia de 300 participantes nacionales e internacionales.
  • La iniciativa busca posicionar a Tucumán como referente regional en eventos científicos, impulsando el turismo local y consolidando el congreso como una cita anual permanente.
Resumen generado con IA

Tucumán se prepara para recibir el I Congreso de Medicina Integrativa, un encuentro que reunirá a profesionales de distintas áreas de la salud del 16 al 18 de abril. La actividad es organizada por Calcagno Científica Profesional y contará con la participación de disertantes locales, nacionales e internacionales.

Desde la organización, Dolores Pérez explicó que el Congreso ofrecerá un programa amplio y actualizado, con eje en temas de creciente interés dentro del ámbito médico. Entre ellos se destacan la medicina integrativa, la salud femenina, el microbioma intestinal, la nutrigenética, la suplementación, el neurodesarrollo, la fitoterapia, la odontología biológica y la longevidad saludable.

Espacio de intercambio científico

El evento reunirá a 18 especialistas de destacada trayectoria académica y clínica, quienes abordarán distintas problemáticas desde una mirada interdisciplinaria. Según indicaron, la propuesta busca consolidarse como un espacio de intercambio científico y actualización profesional en la región.

Además del perfil académico, el Congreso tendrá impacto en el movimiento turístico local. Se prevé la participación de aproximadamente 300 asistentes provenientes de distintas provincias argentinas y también de países vecinos, lo que generará demanda en sectores como la hotelería, la gastronomía y los servicios.

En este contexto, el encuentro será declarado de interés turístico, en reconocimiento a su relevancia y proyección regional. Desde la organización señalaron que este tipo de iniciativas contribuyen no solo al desarrollo científico, sino también al posicionamiento de Tucumán como sede de eventos profesionales.

Calcagno Científica Profesional realiza de manera periódica talleres y simposios, aunque este será uno de los primeros eventos de esta magnitud. Sus impulsores proyectan que el Congreso pueda sostenerse en el tiempo y consolidarse como una actividad científica anual en la provincia.


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