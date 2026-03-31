Tucumán será sede del primer Congreso de Medicina Integrativa en abril

Desde la organización, Dolores Pérez explicó que el Congreso ofrecerá un programa amplio y actualizado, con eje en temas de creciente interés dentro del ámbito médico. Entre ellos se destacan la medicina integrativa, la salud femenina, el microbioma intestinal, la nutrigenética, la suplementación, el neurodesarrollo, la fitoterapia, la odontología biológica y la longevidad saludable.