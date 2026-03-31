“Quiero aprender todo lo que pueda y aplicarlo acá”: el músico tucumano que se formará en Nueva York

“Es y va a ser una genia. Lo que hizo por Tucumán, por el país y por Latinoamérica es enorme. ¿Quién puede hablar mal de ella?”, plantea. Y cierra con una frase para quienes critican a la artista: “Y al que no le gusta… que la siga escuchando en la radio. Porque no va a dejar de sonar”.