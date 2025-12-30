Mateo López, tras el sueño de ser músico profesional

- Marcó un antes y un después en mi vida, ya que fue la que me acercó a la música, guiándome a saber a que me quería dedicar por el resto de mi vida; ahí encontré mi vocación. Haber empezado en la Rolando Chivo Valladares me dio una base amplia porque al ser una orquesta barrial popular, desde temprana edad tuve un gran conocimiento a diversos géneros y estilos. Pude pasar por distintos instrumentos, iniciando por los percusivos (lo cual facilitó mucho más mi aprendizaje en el teclado). A su vez, la orquesta me ha aportado (al igual que a todos mis compañeros) más confianza a la hora de subir a un escenario, ya que les da protagonismo y participación a los niños desde muy pequeños. También, aportó a mi realización profesional ya que me cumplió el sueño de tocar con grandes artistas como Raly Barrionuevo, Bruno Arias, Franco Luciani, León Gieco y Nahuel Penissi, entre otros; y nos permitió a todos los chicos del barrio llegar a Buenos Aires y participar del encuentro Nacional de Orquestas “La cultura es la sonrisa”, donde fui dirigido por Popi Spatocco junto a otros 2.500 jóvenes músicos de toda la Argentina.