De El Colmenar a Warner en cinco meses: el salto de la banda tucumana Kid’s

El resultado fue inmediato: el video circuló por todos lados y terminó sonando en el streaming de los hermanos Cella. “Un amigo nos escribió: ‘están en Olga’. Entramos y si, estaba nuestra versión. Fue muy loco”, dicen. Días después, llegó la invitación formal. “Buscábamos la viralización pero no pensábamos que iba a pasar tan rápido”, admiten. El primer video que subieron fue compartido por Ale Sergi, cantante de Miranda!. En ese momento entendieron que algo distinto estaba ocurriendo. Las expectativas se dispararon. Su recorrido también tiene una parada fuerte en YouTube con su Kid’s Live Session 1, cover de “Acaramelao” de María Becerra, publicado junto a Recoveco Sessions.