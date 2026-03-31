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Jaldo recibió a autoridades nacionales para avanzar en la agenda agropecuaria y energética de Tucumán

El encuentro abordó la situación del campo y las expectativas productivas de la provincia.

Reunión en Casa de Gobierno. FOTO COMUNICACIÓN PÚBLICA Reunión en Casa de Gobierno. FOTO COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • Osvaldo Jaldo recibió este martes en la Casa de Gobierno de Tucumán a Sergio Iraeta, secretario de Agricultura nacional, para coordinar la agenda agropecuaria y energética regional.
  • Dialogaron sobre el sector citrícola y azucarero, buscando soluciones a la falta de combustible y acordando un aumento de tres puntos en el corte de bioetanol para las naftas.
  • La articulación entre Nación y Provincia mediante el Consejo Federal del NOA busca potenciar la producción récord esperada y garantizar estabilidad al sector agropecuario tucumano.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió este martes en la Casa de Gobierno al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, junto con el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe, y al subsecretario de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio

Participaron también el ministro de Economía y Producción de la Provincia, Daniel Abad, y el secretario de Producción, Eduardo Castro.

El encuentro abordó la situación del sector agropecuario, el abastecimiento de combustibles y las expectativas productivas de la provincia.

En ese marco, Castro explicó el alcance de la reunión y destacó los temas prioritarios para el Gobierno provincial. “Tratamos cuestiones que conciernen a la parte agropecuaria. El gobernador nos ha recibido y se ha podido conversar temas que son importantes para la provincia, como la caña de azúcar, limón y algunas otras producciones”.

El funcionario también detalló la preocupación por el abastecimiento energético y el impacto en la producción. “El Gobernador se ha interesado en hablar sobre los combustibles, sobre los que ya se han detectado algunas restricciones en Tucumán; vamos a ver si podemos trabajar sobre eso y, con la ayuda del Secretario y de todo su equipo, podamos destrabar esa situación”.

Además, remarcó la relevancia del incremento del corte de bioetanol para la provincia. Al respecto, sostuvo: “El aumento del corte de bioetanol para Tucumán es muy importante porque se va a poder destinar parte de la producción que tenemos este año, que va a ser récord superior al año pasado, por lo menos eso es lo que dicen los pronósticos hasta el momento; vamos a aumentar en tres puntos la cantidad de bioetanol en el corte de las naftas”.

Por su parte, Iraeta valoró el trabajo conjunto entre Nación y Provincia y explicó el objetivo del encuentro: “Es un honor y un placer estar en Tucumán. Tuvimos una reunión con el señor Gobernador y fue todo muy positivo en términos de entender cuáles son los problemas y las situaciones, tratando de ayudar desde Nación, con la colaboración de la Provincia para que los ciudadanos estén mejor”.

El secretario nacional subrayó la agenda regional que continuará con la reunión del Consejo Federal Agropecuario del NOA. “El hecho de que nos reunamos con el Consejo Federal Agropecuario del NOA da la pauta de que Nación y Provincia están trabajando juntas para mejorar la vida de todos, especialmente de los productores agropecuarios”.

Finalmente, destacó los temas productivos abordados durante la jornada. “Con el Gobernador hablamos también sobre cuáles son las expectativas de cosecha y de producción de caña de azúcar, de limón y de otros temas vinculados al agro. Nos llevamos las problemáticas para tratar de encontrar soluciones conjuntas entre Nación y provincia”, concluyó Iraeta.

Temas TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánDaniel AbadGobierno provincialMinisterio de EconomíaEduardo Castro
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