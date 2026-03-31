Jaldo recibió a autoridades nacionales para avanzar en la agenda agropecuaria y energética de Tucumán

Además, remarcó la relevancia del incremento del corte de bioetanol para la provincia. Al respecto, sostuvo: “El aumento del corte de bioetanol para Tucumán es muy importante porque se va a poder destinar parte de la producción que tenemos este año, que va a ser récord superior al año pasado, por lo menos eso es lo que dicen los pronósticos hasta el momento; vamos a aumentar en tres puntos la cantidad de bioetanol en el corte de las naftas”.