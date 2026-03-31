Conmoción en Mendoza: detuvieron al padre del futbolista Enzo Pérez por presunto abuso sexual
Carlos Francisco Pérez, de 68 años, fue aprehendido en su domicilio tras una denuncia radicada por su actual pareja. El hecho habría involucrado a una menor de 12 años, hija de la mujer, durante el pasado fin de semana.
Resumen de nota
- La policía detuvo en Coquimbito, Mendoza, a Carlos Pérez, padre del futbolista Enzo Pérez, tras una denuncia de presunto abuso sexual contra la hija de su pareja este lunes.
- El hecho ocurrió el sábado cuando el hombre de 68 años habría agredido a la menor de 12 años. La fiscalía de Maipú intervino tras la denuncia formal realizada por la madre al 911.
- El caso genera impacto nacional por la fama del deportista. La justicia dispuso asistencia del Equipo Técnico Interdisciplinario y definirá la situación procesal del detenido.
La tranquilidad de la localidad de Coquimbito, cerca de la capital mendocina, se vio sacudida este lunes por la noche con un operativo policial. Allí, personal de la subcomisaría local procedió a la detención de Carlos Francisco Pérez, padre del reconocido futbolista Enzo Pérez (actualmente en Argentinos Juniors y referente histórico de River Plate). La causa, caratulada inicialmente como abuso sexual simple, es investigada por la fiscal María de las Mercedes Moya.
Los detalles de la denuncia
Según los testimonios recolectados por la justicia mendocina, el incidente habría ocurrido el pasado sábado por la noche en el interior de la vivienda familiar. El relato de la víctima, una niña de 12 años, indica que se encontraba en la planta baja de la casa buscando un cargador mientras su madre estaba en el piso superior. En ese momento, Pérez se habría acercado para intentar darle un abrazo y un beso en la boca y le habría manifestado una frase sugerente: “¿Cuándo vamos a estar juntos?”. La menor logró zafarse de la situación y escapar hacia otro sector de la propiedad.
La niña le relató lo sucedido a su madre durante la noche del lunes, mientras caminaban por la zona. Inmediatamente, la mujer dio aviso al 911 y formalizó la denuncia, lo que derivó en la rápida intervención de la Oficina Fiscal de Maipú.
Situación judicial y asistencia
Tras la aprehensión preventiva de Pérez, la justicia dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Este organismo será el encargado de brindar asistencia psicológica a la menor y realizar las pericias necesarias para avanzar con la causa. Por el momento, el sospechoso permanece a disposición de la fiscalía a la espera de nuevas medidas probatorias.
La noticia ha generado un fuerte impacto tanto en la provincia de Mendoza como en el ámbito del fútbol nacional, dada la trascendencia de la figura de su hijo. Desde el entorno judicial han solicitado cautela para resguardar la identidad y la integridad de la víctima, mientras se determina si se dictará la prisión preventiva o si se avanzará con la imputación formal en las próximas horas.