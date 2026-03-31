Conmoción en Mendoza: detuvieron al padre del futbolista Enzo Pérez por presunto abuso sexual

Según los testimonios recolectados por la justicia mendocina, el incidente habría ocurrido el pasado sábado por la noche en el interior de la vivienda familiar. El relato de la víctima, una niña de 12 años, indica que se encontraba en la planta baja de la casa buscando un cargador mientras su madre estaba en el piso superior. En ese momento, Pérez se habría acercado para intentar darle un abrazo y un beso en la boca y le habría manifestado una frase sugerente: “¿Cuándo vamos a estar juntos?”. La menor logró zafarse de la situación y escapar hacia otro sector de la propiedad.