Bomba en La Paternal: Enzo Pérez jugará la Copa Libertadores con Argentinos Juniors

Argentinos Juniors sacudió el mercado de pases con una incorporación inesperada y de peso internacional. Luego de negociaciones extensas y más de un intento fallido, Enzo Pérez aceptó la propuesta del club de La Paternal y en las próximas horas firmará un contrato que lo unirá a la institución hasta el 31 de diciembre, para sumarse de inmediato a la pretemporada.
La operación no fue sencilla. Los primeros contactos entre las partes se iniciaron hace aproximadamente un mes, pero la propuesta inicial no terminó de convencer al mediocampista. Con el correr de las semanas, las charlas se retomaron y este sábado la dirigencia mejoró la oferta económica, lo que terminó por destrabar el acuerdo.
Un factor clave para cerrar la llegada de Pérez fue la insistencia del entrenador Nicolás Diez, quien le detalló el rol que ocupará dentro del proyecto deportivo. Argentinos afrontará la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde deberá medirse ante Barcelona de Guayaquil, con grandes chances de integrar el doble cinco junto a Federico Fattori.
Con esta incorporación, el Bicho suma jerarquía, liderazgo y experiencia en una zona clave del campo. Enzo Pérez viene de disputar 38 partidos en la última temporada con River, aunque en el tramo final perdió protagonismo y Marcelo Gallardo decidió no contar con él para 2026. Ahora, en Argentinos, tendrá la oportunidad de volver a ser protagonista en el plano local y continental.