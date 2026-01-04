Bomba en La Paternal: Enzo Pérez jugará la Copa Libertadores con Argentinos Juniors

Argentinos Juniors sacudió el mercado de pases con una incorporación inesperada y de peso internacional. Luego de negociaciones extensas y más de un intento fallido, Enzo Pérez aceptó la propuesta del club de La Paternal y en las próximas horas firmará un contrato que lo unirá a la institución hasta el 31 de diciembre, para sumarse de inmediato a la pretemporada.