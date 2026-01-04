Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Bomba en La Paternal: Enzo Pérez jugará la Copa Libertadores con Argentinos Juniors

Tras varias idas y vueltas, el experimentado mediocampista llegó a un acuerdo con el Bicho y firmará contrato por una temporada.

El volante, que en febrero cumple 40 años, ya ganó la copa con River y Estudiantes El volante, que en febrero cumple 40 años, ya ganó la copa con River y Estudiantes
Hace 2 Hs

Argentinos Juniors sacudió el mercado de pases con una incorporación inesperada y de peso internacional. Luego de negociaciones extensas y más de un intento fallido, Enzo Pérez aceptó la propuesta del club de La Paternal y en las próximas horas firmará un contrato que lo unirá a la institución hasta el 31 de diciembre, para sumarse de inmediato a la pretemporada.

La operación no fue sencilla. Los primeros contactos entre las partes se iniciaron hace aproximadamente un mes, pero la propuesta inicial no terminó de convencer al mediocampista. Con el correr de las semanas, las charlas se retomaron y este sábado la dirigencia mejoró la oferta económica, lo que terminó por destrabar el acuerdo. 

El ex jugador de la selección y river buscará traer al club la Libertadores luego de 41 años El ex jugador de la selección y river buscará traer al club la Libertadores luego de 41 años

Un factor clave para cerrar la llegada de Pérez fue la insistencia del entrenador Nicolás Diez, quien le detalló el rol que ocupará dentro del proyecto deportivo. Argentinos afrontará la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde deberá medirse ante Barcelona de Guayaquil, con grandes chances de integrar el doble cinco junto a Federico Fattori.

Con esta incorporación, el Bicho suma jerarquía, liderazgo y experiencia en una zona clave del campo. Enzo Pérez viene de disputar 38 partidos en la última temporada con River, aunque en el tramo final perdió protagonismo y Marcelo Gallardo decidió no contar con él para 2026. Ahora, en Argentinos, tendrá la oportunidad de volver a ser protagonista en el plano local y continental.

River inicia una renovación profunda y Enzo Pérez quedaría afuera de los planes de Gallardo para 2026

River inicia una renovación profunda y Enzo Pérez quedaría afuera de los planes de Gallardo para 2026
Temas Enzo PérezCopa Libertadores de AméricaLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo
1

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo
2

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido
3

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

Cristina Fernández definió como secuestro ilegal a la detención de Maduro
4

Cristina Fernández definió como "secuestro ilegal" a la detención de Maduro

Trump advirtió a Delcy Rodríguez: Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro
5

Trump advirtió a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro"

El objetivo no es sólo que vengan los turistas, sino que vuelvan, afirmó Osvaldo Jaldo
6

"El objetivo no es sólo que vengan los turistas, sino que vuelvan", afirmó Osvaldo Jaldo

Más Noticias
Trump advirtió a Delcy Rodríguez: Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro

Trump advirtió a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro"

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: Está aquí

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Comentarios