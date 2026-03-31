Condenaron a una mujer por una violenta entradera en barrio Autopista Sur

El hecho se remonta a la madrugada del 28 de diciembre de 2025, alrededor de las 4, cuando tres personas, dos hombres y una mujer, ingresaron a una vivienda tras violentar la puerta de acceso principal. La víctima, que se encontraba descansando, advirtió ruidos y al observar lo que ocurría fue amenazada por los intrusos, quienes le advirtieron que incendiarían la casa si los denunciaba.