Condenaron a una mujer por una violenta entradera en barrio Autopista Sur

Resumen de nota
- Una mujer fue condenada este martes en Tucumán a tres años de prisión condicional por un violento robo en banda cometido en una vivienda del barrio Autopista Sur.
- Los asaltantes irrumpieron de madrugada tras violentar una puerta y amenazaron con incendiar la casa. La condena se pactó mediante un juicio abreviado tras la confesión de la mujer.
- El fallo impone reglas de conducta estrictas y tratamiento por adicciones. El caso destaca la aplicación de juicios abreviados para agilizar penas en delitos de robo en banda.
Una mujer fue condenada por su participación en un violento robo domiciliario ocurrido en el barrio Autopista Sur, en una causa que se resolvió mediante un juicio abreviado durante una audiencia realizada este martes.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, dirigida por la fiscal María del Carmen Reuter, y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Andrea Carlino. Como resultado del acuerdo, se impuso a la acusada una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional.
El hecho se remonta a la madrugada del 28 de diciembre de 2025, alrededor de las 4, cuando tres personas, dos hombres y una mujer, ingresaron a una vivienda tras violentar la puerta de acceso principal. La víctima, que se encontraba descansando, advirtió ruidos y al observar lo que ocurría fue amenazada por los intrusos, quienes le advirtieron que incendiarían la casa si los denunciaba.
Bajo ese contexto intimidatorio, los delincuentes concretaron el robo y sustrajeron diversos bienes. Entre ellos, dos bicicletas, un calefón eléctrico, una garrafa, electrodomésticos, utensilios de cocina, alargadores, un ventilador y otros elementos del hogar. Parte de los objetos fue trasladada a una vivienda cercana antes de que los autores se dieran a la fuga.
Según la investigación, la modalidad del hecho evidenció una actuación coordinada, con distribución de roles y el aprovechamiento del número de participantes para asegurar el desapoderamiento.
La causa avanzó a partir de la denuncia de la víctima y de tareas investigativas que incluyeron allanamientos, secuestro de elementos robados en un domicilio vinculado a los imputados, además de testimonios, informes policiales y documentación técnica que permitieron reconstruir la mecánica del hecho.
En ese contexto, la mujer reconoció su responsabilidad, lo que habilitó la aplicación del juicio abreviado. El delito fue encuadrado como robo en poblado y en banda, en calidad de coautora, figura que contempla tanto la intervención de varias personas como la violencia ejercida mediante amenazas que limitaron la capacidad de reacción de la víctima.
Además de la pena condicional, se le impusieron reglas de conducta por el mismo plazo. Entre ellas, fijar residencia y someterse a control judicial, la prohibición absoluta de contacto con la víctima y la realización de un tratamiento por adicciones, sujeto a evaluación profesional.
Para la determinación de la pena, se valoraron como atenuantes la falta de antecedentes condenatorios, la situación personal de la imputada y el reconocimiento del hecho.