Con jugadores de élite en ambos planteles, RD Congo y Jamaica se juegan el último boleto al Mundial
Desde las 18, Guadalajara será testigo de una batalla de alto vuelo entre "Los Leopardos" y los "Reggae Boyz". Con los dos equipos plagados de figuras que brillan en Inglaterra y España, ambos seleccionados buscan poner fin a décadas de ausencias mundialistas.
Resumen de nota
- RD Congo y Jamaica definen hoy a las 18 en Guadalajara el último cupo para el Mundial 2026. El ganador integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
- Con figuras de la Premier League, ambos buscan romper sequías históricas (1974 para Congo y 1998 para Jamaica). El duelo en el Estadio Akron será el primero entre ambos países.
- El vencedor debutará ante Colombia el 23 de junio. El partido valida el crecimiento del fútbol africano y caribeño frente a potencias consolidadas en el plano internacional.
La hora de la verdad ha llegado para dos naciones que respiran fútbol pero que han visto las últimas Copas del Mundo desde afuera. Esta tarde, Guadalajara se viste de gala para definir al último integrante del Grupo K, una zona que ya incluye a Portugal, Uzbekistán y Colombia. El ganador de esta noche no solo se llevará la gloria, sino que ya tiene marcado en el calendario el 23 de junio, día en que deberá regresar a esta misma ciudad para debutar en el Mundial 2026 frente al conjunto cafetero.
República Democrática del Congo: El rugido de los "Leopardos"
El equipo dirigido por el francés Sébastien Desabre llega con el cartel de favorito tras una eliminatoria africana épica, donde dejó en el camino a potencias como Camerún y Nigeria. Los congoleños no asisten a una cita máxima desde Alemania 1974 (cuando compitieron como Zaire) y sienten que esta generación es la indicada para romper el maleficio.
La base del éxito congoleño reside en su "columna vertebral" de la Premier League. En defensa, la experiencia de Aaron Wan-Bissaka (West Ham) y Axel Tuanzebe (Burnley) ofrece una garantía de solidez, mientras que en el ataque cuentan con la potencia de Yoane Wissa (Newcastle) y la jerarquía de Cedric Bakambu, quien aporta la cuota de gol desde el Real Betis de España. Con nombres como Theo Bongonda (Spartak Moscú) y Arthur Masuaku (Lens), los "Leopardos" prometen un despliegue físico asfixiante.
Jamaica: El sueño caribeño busca repetir la historia de 1998
Del otro lado aparecen los siempre carismáticos Reggae Boyz, que buscan su segunda participación histórica tras aquel recordado paso por Francia 1998. Aunque sufrieron más de la cuenta para vencer a Nueva Caledonia en las semifinales, el equipo jamaiquino confía en el talento individual de sus figuras internacionales para dar el golpe en México.
La seguridad defensiva de Jamaica recae en los 192 centímetros de Ethan Pinnock, un baluarte del Brentford inglés que deberá verse las caras con los potentes delanteros africanos. Sin embargo, lo más temible de los caribeños está en las bandas: Leon Bailey (Aston Villa) llega en un momento estelar, siendo uno de los jugadores más ágiles de la liga inglesa, secundado por la polivalencia de Bobby De Cordova-Reid, hoy pieza clave en el Leicester City.
Un marco imponente y entradas agotadas
La organización ha confirmado que el Estadio Akron lucirá un lleno total. El público mexicano ha respondido con creces a la propuesta de ver a dos equipos con tantos "embajadores" en el fútbol de élite europeo.
Mientras que para Congo significaría validar un proceso de años tras eliminar a gigantes de África, para Jamaica sería la confirmación de que el fútbol caribeño puede competir de igual a igual en el plano internacional aprovechando la ausencia de los tres gigantes de CONCACAF (México, EE. UU. y Canadá) en el proceso eliminatorio por ser anfitriones.
Probables formaciones:
RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Edo Kayembe,, Charles Pickel; Grady Diangana, Yoane Wissa; Meschak Elia. DT: Sébastien Desabre.
Jamaica: Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Ethan Pinnock, Richard King, Ronaldo Webster; Bobby Decordova-Reid, Isaac Hayden, Karoy Anderson, Leon Bailey, Tyreece Campbell, Jamal Lowe. DT: Steve McClaren.
Estadio: Akron, en Guadalajara.
Horario: 18.
TV: Dsports (Directv).