Con jugadores de élite en ambos planteles, RD Congo y Jamaica se juegan el último boleto al Mundial

La hora de la verdad ha llegado para dos naciones que respiran fútbol pero que han visto las últimas Copas del Mundo desde afuera. Esta tarde, Guadalajara se viste de gala para definir al último integrante del Grupo K, una zona que ya incluye a Portugal, Uzbekistán y Colombia. El ganador de esta noche no solo se llevará la gloria, sino que ya tiene marcado en el calendario el 23 de junio, día en que deberá regresar a esta misma ciudad para debutar en el Mundial 2026 frente al conjunto cafetero.