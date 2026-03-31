"Infierno Blanco" para Italia: la "Azzurra" se jugará su pase al Mundial entre la nieve y el frío

Como si la presión de las tribunas no fuera suficiente, el factor climático amenaza con ser el verdadero protagonista de la noche. El pronóstico para la hora del partido es desolador: se espera una temperatura de apenas 2°, lluvia intensa con altas probabilidades de nieve y ráfagas de viento que alcanzarían los 50 km/h, lo que convertirá el juego aéreo y el control de la pelota en un desafío físico constante. Esta "trampa de hielo" llega en un momento de máxima tensión, luego de que las autoridades bosnias detectaran a un presunto espía italiano grabando los entrenamientos de "Los Dragones", un incidente que terminó de caldear los ánimos de la hinchada local.