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"Infierno Blanco" para Italia: la "Azzurra" se jugará su pase al Mundial entre la nieve y el frío

La Azzurra busca sellar su regreso a la Copa del Mundo en el hostil estadio de Bilino Polje. Entre el asedio del clima extremo, un escándalo de espionaje y la prohibición de la UEFA de reconocer el campo de juego, el equipo de Gennaro Gattuso se juega la vida para ir a una Copa del Mundo tras 12 años.

CAMPO DE BATALLA. El estadio de Zenica recibirá a Italia con condiciones extremas. CAMPO DE BATALLA. El estadio de Zenica recibirá a Italia con condiciones extremas.
Hace 1 Hs

El camino de Italia hacia el Mundial 2026 tiene su parada final esta tarde. Tras superar a Irlanda del Norte en Bérgamo, la delegación conducida por Gennaro Gattuso aterrizó en Zenica envuelta en un clima de hostilidad absoluta y complicaciones logísticas de último momento. A diferencia de lo habitual en estos cruces de élite, el seleccionado italiano no pudo realizar el reconocimiento del campo de juego en el estadio de Bilino Polje debido a una orden estricta de la UEFA, que decidió cerrar las puertas para proteger el césped ante el castigo del temporal de nieve y frío extremo.

La mística del estadio bosnio promete compensar cualquier sanción de aforo. Miralem Pjanić, gloria del fútbol local con pasado en la Serie A, no anduvo con vueltas al describir lo que les espera a sus antiguos conocidos: "No será agradable para ellos estar allí. Durante noventa minutos, o quizá más, no será simplemente un partido de fútbol: será una batalla". Pese a que el estadio contará con menos público del habitual por motivos de seguridad, Pjanić fue tajante sobre la presión ambiental: "Les aseguro que cuando uno está allí, parece que hay 30 mil".

Como si la presión de las tribunas no fuera suficiente, el factor climático amenaza con ser el verdadero protagonista de la noche. El pronóstico para la hora del partido es desolador: se espera una temperatura de apenas 2°, lluvia intensa con altas probabilidades de nieve y ráfagas de viento que alcanzarían los 50 km/h, lo que convertirá el juego aéreo y el control de la pelota en un desafío físico constante. Esta "trampa de hielo" llega en un momento de máxima tensión, luego de que las autoridades bosnias detectaran a un presunto espía italiano grabando los entrenamientos de "Los Dragones", un incidente que terminó de caldear los ánimos de la hinchada local.

Las cartas sobre la mesa: probables formaciones

Para esta batalla final, ambos entrenadores pondrán lo mejor que tienen disponible, apostando a esquemas que prioricen la resistencia física y el orden táctico ante las inclemencias del tiempo en Zenica.

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Amar Memić, Amir Hadziahmetovic, Esmir Bajraktarevic, Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko y Ermedin Demirovic. DT: Sergej Barbarez.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicoló Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso.

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