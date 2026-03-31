Con entradas agotadas y miles de hinchas viajando, Bolivia va por el último paso hacia el Mundial

En lo estrictamente futbolístico, todas las fichas están puestas en Miguel Terceros. El atacante del Santos de Brasil es la gran figura del certamen y llega con una estadística demoledora: ocho goles en sus últimos doce partidos con la selección. Su capacidad para desequilibrar en el mano a mano será la llave para abrir a una defensa iraquí que suele ser muy cerrada. A pesar de los sustos por la lesión del lateral Diego Medina durante la práctica, el cuerpo médico es optimista y se espera que pueda ser de la partida, manteniendo la base que viene de ganar en la semifinal.