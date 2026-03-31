Comenzó el juicio por un violento asalto a un camionero en la ruta 303

Resumen de nota
- Este martes inició en Tucumán el juicio contra Alan Fernández por el asalto armado a un camionero en la ruta 303 en 2023, donde sustrajeron una millonaria suma de dinero.
- El robo ocurrió en Los Ralos tras usar clavos para frenar el camión. Cuatro hombres golpearon al chofer y robaron $23.000.000 y U$S 30.000. Ya hay un cómplice condenado por el hecho.
- La Fiscalía solicita 14 años de prisión por robo agravado. El veredicto busca reforzar la seguridad en rutas y combatir el accionar de bandas organizadas en la región.
Comenzó este martes el debate oral y público contra Alan Martín Fernández, acusado de ser coautor de un robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en despoblado y en banda, en perjuicio de un camionero que trasladaba una importante suma de dinero.
La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, a cargo de Susana Cordisco, quien en esta etapa del juicio está acompañada por el auxiliar de fiscal Ignacio Martucci y la instructora Vanesa Gualtieri. El Ministerio Fiscal solicitó una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Por el mismo hecho, otro de los implicados, Alan Rodrigo Nahuel Díaz, ya fue condenado a seis años y ocho meses de prisión.
Durante la primera jornada del juicio declaró el chofer del camión, además de incorporarse otros testimonios. El debate continuará este miércoles con la presentación de nuevas pruebas y declaraciones.
Según la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, el asalto ocurrió el 3 de diciembre de 2023, alrededor de las 21.30, cuando la víctima conducía un camión Mercedes Benz de la empresa Frías SRL por la ruta provincial 303, en sentido este a oeste.
A la altura de la zona de Lolita Norte, en jurisdicción de Los Ralos, el conductor detectó la presencia de elementos punzantes sobre la calzada que provocaron la rotura de las ruedas delanteras, lo que lo obligó a reducir la velocidad.
En ese momento fue interceptado por un automóvil Toyota Corolla del que descendieron cuatro hombres armados, quienes realizaron disparos intimidatorios y le exigieron que abriera la puerta del vehículo. La víctima intentó escapar, pero fue nuevamente interceptada por otro rodado que le cerró el paso.
Luego, cuatro atacantes subieron al camión. Tras un forcejeo, lograron ingresar a la cabina y, bajo amenazas con armas de fuego, redujeron al chofer. Durante el asalto le sustrajeron aproximadamente $23.000.000 y U$S 30.000, además de su billetera.
Antes de huir, los agresores lo golpearon en la cabeza con la culata de un arma, provocándole lesiones. Finalmente, se dieron a la fuga por la misma ruta en dirección oeste.
El tribunal deberá determinar ahora la responsabilidad del acusado en un hecho que ya tiene a uno de sus coautores condenado y que expone la violencia con la que actuó la banda.