Christina Koch, la primera astronauta en viajar a la Luna, contó que es lo más fascinante de estar en el espacio

“Como alguien lo suficientemente afortunada de lograr este récord en el pasado –dijo en referencia a sus 328 días en el espacio–, mi perspectiva no fue sobre los números o el récord, fue sobre lo que hacés con tu tiempo”, explicó. Para Koch, su esperanza es que las mujeres puedan continuar en la carrera aeroespacial para romper lo más pronto posible los récords que ella estableció hasta ahora. “Eso significa que estamos avanzando para empujar los límites y las fronteras, y eso es lo que me emociona”, aseguró.