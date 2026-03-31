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Christina Koch, la primera astronauta en viajar a la Luna, contó que es lo más fascinante de estar en el espacio

Con 328 días en el espacio como récord, la ingeniera de Artemis II reflexiona sobre el histórico regreso a la Luna.

Christina Koch, la primera astronauta en viajar a la Luna, contó que es lo más fascinante de estar en el espacio Foto: Dan Winters
Hace 3 Hs

Resumen de nota

  • La astronauta Christina Koch despega este miércoles en la misión Artemis II hacia la Luna, marcando el primer regreso humano al satélite en 54 años para ampliar la frontera espacial.
  • La ingeniera, récord femenino con 328 días en el espacio, integra una tripulación diversa. El proyecto busca establecer bases en el astro como paso previo a futuras misiones a Marte.
  • El viaje simboliza un avance en la equidad de género en la ciencia espacial y define el inicio de una era de presencia humana permanente fuera de la Tierra con fines científicos.
Resumen generado con IA

Christina Koch tiene 47 años y este miércoles se convertirá en la primera mujer en despegar al espacio para pisar la Luna. La astronauta forma parte de la misión Artemis II, como una de las cuatro tripulantes del gran viaje. En una serie de entrevistas de las últimas semanas, Koch sorprendió por su serenidad y claridad en la misión.

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Pero el perfil de la ingeniera ya viene resonando. En sus viajes a la Estación Espacial Internacional –Expedición 59, Expedición 60 y Expedición 61–, rompió el récord de haber sido la mujer con mayor tiempo de viaje espacial registrado. Estuvo, en total, 328 días en el espacio.

El despegue será histórico porque los seres humanos intentarán volver al astro natural después de 54 años. Pero no solo por eso, sino también porque será la primera vez que viajen un descendiente afroamericano y uno canadiense.

Christina Koch, la primera mujer que irá al espacio

En una entrevista brindada al Museum of Science in Boston, Koch habló de su percepción sobre su logro como mujer. “No es parte de cómo veo esta misión. La veo como una oportunidad de contribuir al futuro de llevar humanos de nuevo a la Luna”, dijo. También hizo énfasis en la importancia del trabajo que están realizando junto a su equipo para establecer a la humanidad en el astro y luego explorar Marte.

“Como alguien lo suficientemente afortunada de lograr este récord en el pasado –dijo en referencia a sus 328 días en el espacio–, mi perspectiva no fue sobre los números o el récord, fue sobre lo que hacés con tu tiempo”, explicó. Para Koch, su esperanza es que las mujeres puedan continuar en la carrera aeroespacial para romper lo más pronto posible los récords que ella estableció hasta ahora. “Eso significa que estamos avanzando para empujar los límites y las fronteras, y eso es lo que me emociona”, aseguró.

Lo mejor de dos mundos para Christina Koch

Para la astronauta, hay una mezcla maravillosa entre las actividades mundanas y la profundidad del viaje espacial. En diálogo con el Washington Post Live, hizo una comparación entre las actividades que realiza en la Tierra y las que tendrá que seguir haciendo en la Luna y las bondades de estar en un cohete. “Te rascás en el espacio, puede que llores por algo triste en el espacio, a veces no tenés tiempo de ir al baño, tenés que ir por agua entre los eventos. Después, tenés lo más profundo”, dijo.

Para Koch, hay algo destacable en ese contraste. “Cuando tenés un par de minutos, mirás por la ventana y ves el planeta Tierra completamente brillante y absolutamente hermoso”, relató. Además, subrayó la importancia de trabajar en un plan tan grande. “Es un proyecto científico que nos está diciendo algo que no podemos aprender en otro lugar que no sea en la Estación Espacial (...). Es una mezcla absolutamente maravillosa de ser humano y estar en el espacio”, remarcó.

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