La humanidad volverá a la Luna: cuándo y a qué hora es el despegue de Artemis II

Ni un poco antes ni minutos después. La misión Artemis II no admite postergaciones ni adelantos tras meses de preámbulos, dilataciones e incertidumbre respecto a un proyecto que tuvo en vilo a toda la comunidad astronómica. Ahora los astronautas están listos para regresar a la Luna, en una expedición que continuará el legado de un Apolo 17 que despegó hace 54 años.
El 11 de abril se convertirá en una fecha histórica. Finalmente los humanos regresarán al satélite natural en un viaje de 10 días que tiene como grandes héroes a cuatro tripulantes de la NASA. Este nuevo capítulo hacia el astro permitirá visitar las caras inexploradas de la superficie lunar, lo que ningún ojo humano contempló jamás.
El accidentado camino hacia el despegue
Tras un cronograma inicial que encontró sus reveses en repetidas ocasiones, Artemis II volará el 1 de abril de 2026. En dicha hoja de ruta, esta salida estaba estipulada para el año 2019, pero su predecesora Artemis I no se elevó hasta 2022, lo que postergó el resto del plan original. Aquella fue una misión de prueba no tripulada alrededor de la Luna que sirvió de preparativo para su sucesor. Allí se puso en órbita al cohete SLS y la cápsula Orion, un examen para garantizar la seguridad de futuros astronautas en el regreso a la superficie lunar.
Artemis II llevará ahora sí cuatro tripulantes: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense. En una conferencia de hace apenas unos días, el comandante de la operación había recalcado la duda que rodeaba al proyecto. “Los cuatro estamos listos para partir, el equipo y la nave están listos para despegar, pero ni por un segundo tenemos la certeza de que vamos a hacerlo. Sucederá cuando la nave nos indique que lo está”, aclaró Wiseman el 29 de marzo.
Cuándo será el lanzamiento de Artemis II
Tras las declaraciones que marcaron un camino incierto, la aventura espacial ya tiene hora y fecha puntuales de salida. El lanzamiento tendrá lugar a las 18:24 EDT (Horario de Verano del Este, 4 horas por detrás del tiempo universal), 22:24 GMT (Horario del Meridiano de Greenwich, idéntico al tiempo universal). En Argentina, ese plazo correspondería a las 19:24 horas. El período de ignición contará con una ventana de dos horas.
Los alcances de Artemis II
La NASA indicó que hay un 80% de probabilidades de que las condiciones meteorológicas sean favorables para lanzar Artemis II el miércoles. El despegue ocurrirá desde la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy de Florida. Una vez ejecutada la salida, la misión durará 10 días y tendrá 12 pasos clave que abarcan el ascenso y las maniobras en órbita terrestre baja hasta la asistencia gravitatoria lunar, la reentrada récord a la atmósfera terrestre y el eventual amerizaje en el Océano Pacífico.
Artemis II es un vuelo de prueba crucial, diseñado para demostrar que la nave espacial Orion y sus sistemas de soporte vital pueden transportar humanos a la Luna de forma segura. Todo forma parte de un proceso gradual antes de comprometerse a realizar el alunizaje en