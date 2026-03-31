La humanidad volverá a la Luna: cuándo y a qué hora es el despegue de Artemis II

El accidentado camino hacia el despegue

Tras un cronograma inicial que encontró sus reveses en repetidas ocasiones, Artemis II volará el 1 de abril de 2026. En dicha hoja de ruta, esta salida estaba estipulada para el año 2019, pero su predecesora Artemis I no se elevó hasta 2022, lo que postergó el resto del plan original. Aquella fue una misión de prueba no tripulada alrededor de la Luna que sirvió de preparativo para su sucesor. Allí se puso en órbita al cohete SLS y la cápsula Orion, un examen para garantizar la seguridad de futuros astronautas en el regreso a la superficie lunar.