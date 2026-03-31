Misión Artemis II: Christina Koch hará historia como la primera mujer que viajará a la Luna

La misión Artemis II está a punto de lanzar el Space Launch System hacia la Luna, con una tripulación de lo más diversa. Por primera vez en la historia, una mujer pisará el astro nocturno. Se trata de la astronauta estadounidense Christina Koch, quien avanza a pasos agigantados en la conquista espacial femenina. Pero, consultada sobre cómo se prepara, asegura que no es consciente de ese hito.