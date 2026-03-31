Método 12-3-30: una manera efectiva de usar la cinta sin correr y sin impacto

La premisa es directa y no requiere grandes habilidades técnicas: configurar la cinta con una inclinación del 12%, caminar a una velocidad de 4,8 kilómetros por hora (el equivalente a las 3 millas originales) y sostener el ritmo durante 30 minutos. Aunque inicialmente se promocionó para perder peso, sus seguidores actuales lo eligen como una forma accesible y de bajo impacto para mejorar la salud del corazón y fortalecer las piernas sin sufrir el desgaste de salir a correr.