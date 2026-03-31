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Método 12-3-30: una manera efectiva de usar la cinta sin correr y sin impacto

Con directrices sencillas, esta rutina que nació en las redes sociales obtuvo respaldo de los especialistas.

La naturaleza prescriptiva del programa 12-3-30 resulta atractiva para quienes se sienten abrumados al intentar elegir una rutina de ejercicios. La naturaleza prescriptiva del programa 12-3-30 resulta atractiva para quienes se sienten abrumados al intentar elegir una rutina de ejercicios. Fuente: The New York Times
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen de nota

  • Especialistas avalan hoy el método 12-3-30 en gimnasios globales; una rutina de caminata con inclinación creada en redes para mejorar la salud cardiovascular sin impacto articular.
  • La técnica, nacida en TikTok, exige configurar la cinta al 12% de pendiente a 4,8 km/h durante 30 minutos. Surge como respuesta simple y dirigida ante la complejidad de otros entrenos.
  • Esta tendencia consolida el ejercicio accesible sobre el running tradicional. Su impacto futuro radica en fomentar la constancia deportiva y la tonificación muscular segura para todos.
Resumen generado con IA

La cinta de correr suele tener mala fama por ser monótona, pero las redes sociales en algunas partes del mundo lograron lo impensado: que miles de personas se peleen por un turno en el gimnasio para caminar. El responsable es el entrenamiento 12-3-30, una rutina que nació en TikTok y años después de su primera aparición, vive un nuevo pico de popularidad por su sencillez y eficacia.

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La premisa es directa y no requiere grandes habilidades técnicas: configurar la cinta con una inclinación del 12%, caminar a una velocidad de 4,8 kilómetros por hora (el equivalente a las 3 millas originales) y sostener el ritmo durante 30 minutos. Aunque inicialmente se promocionó para perder peso, sus seguidores actuales lo eligen como una forma accesible y de bajo impacto para mejorar la salud del corazón y fortalecer las piernas sin sufrir el desgaste de salir a correr.

El atractivo de una rutina simple

Para muchos, el gimnasio puede resultar un lugar abrumador donde no se sabe por dónde empezar. "Simplemente pongo la cinta a esta velocidad, la uso durante 30 minutos y listo", explicó a The New York Times Michael Wong, profesor adjunto de kinesiología en la Universidad de Nevada, quien destaca que la naturaleza prescriptiva del programa es lo que más atrae a los usuarios: la tranquilidad de saber exactamente qué hacer.

Sin embargo, que sea simple no significa que sea liviano. Caminar cuesta arriba ejerce una presión saludable sobre el sistema cardiovascular. Según Eli Friedman, director de cardiología deportiva del Centro Médico Cedars-Sinai, la inclinación funciona como una resistencia que obliga al corazón y a los pulmones a trabajar más que en una superficie plana para suministrar oxígeno a los músculos.

Beneficios para el cuerpo y los músculos

Más allá del cardio, este método es un gran aliado para tonificar la parte inferior del cuerpo. Al caminar en pendiente, los glúteos, isquiotibiales, cuádriceps y pantorrillas realizan un esfuerzo extra. Es una alternativa ideal para quienes buscan fortalecer las piernas evitando el alto impacto que generan los saltos o el running sobre las articulaciones.

Incluso el torso se ve beneficiado en este proceso. "También puede ejercitar los músculos centrales, especialmente si te esfuerzas por activarlos al caminar", señaló Carolyn Chudy, especialista en medicina física y rehabilitación. Si bien aclaró que eventualmente se llega a un "punto de estancamiento" y no reemplaza al levantamiento de pesas, es infinitamente más productivo que caminar sobre terreno llano.

Consejos para empezar sin riesgos

A pesar de sus bondades, los expertos recomiendan no saltar directamente al nivel 12 si no se tiene hábito. Hunter Carter, fisiólogo del ejercicio, advirtió que si necesitás sujetarte de las barandas para no caerte, es una señal clara de que debés bajar la inclinación o la velocidad: "De lo contrario, estarás reduciendo el esfuerzo y los beneficios potenciales".

La clave del éxito reside en la constancia y la adaptación. Se recomienda empezar con inclinaciones menores para calentar y, una vez en ritmo, mantener una leve inclinación del cuerpo hacia adelante para mejorar el equilibrio. Como concluye Friedman, lo más importante es que la rutina sea motivadora: si el método 12-3-30 te hace mover, ya estás ganando salud.

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