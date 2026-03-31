En un duelo de delanteros estrella, Suecia y Polonia buscan tomar el último tren al Mundial
Viktor Gyökeres, el goleador del momento en el fútbol europeo, intentará "jubilar" esta tarde al histórico Robert Lewandowski, figura del equipo polaco. Entradas agotadas, bares totalmente reservados y polémica por la televisación en el país escandinavo.
El Strawberry Arena se prepara para una noche de tensión eléctrica y cuentas pendientes. Con Robert Lewandowski buscando su "último baile" y Viktor Gyökeres consolidado como el delantero del momento, polacos y suecos se juegan el pase al Mundial 2026 en una final que ha desatado una locura colectiva en las calles, una guerra comercial en la televisión y un aroma a revancha que se siente desde 2022.
La ciudad de Solna será hoy el epicentro de un drama futbolístico que nadie se quiere perder. Han pasado cuatro años desde que Polonia destruyó el sueño sueco en Chorzów, dejándolos fuera de Catar 2022, y esa herida sigue abierta en el vestuario que hoy comanda Graham Potter. Para figuras como Victor Lindelöf y Anthony Elanga, este partido es la oportunidad de redimir aquel fracaso y devolver a Suecia a la élite tras ocho años de ausencia. El ambiente es tan sofocante que las 50.000 entradas para el Strawberry Arena se evaporaron en minutos apenas terminó la semifinal contra Ucrania, dejando a miles de hinchas con las manos vacías y rogando por un milagro en la reventa.
Esa ansiedad nacional se ha trasladado a la vida cotidiana. En ciudades como Gotemburgo, los dueños de los bares deportivos reportan una situación sin precedentes: las reservas están completas desde hace una semana y las listas de espera superan las 200 personas por local. "Nos están llamando para que bajemos el volumen de las reservas, pero es imposible, la gente está eufórica", confesó Fadde Kuhpani, dueño de un reconocido sportsbar. Sin embargo, no todo es fiesta: una fuerte polémica televisiva amenaza con dejar a cientos de miles de suecos a oscuras. La falta de acuerdo entre la operadora Tele2 y Viaplay Sport por los costos del nuevo canal ha generado una ola de indignación, ya que muchos abonados se desayunaron hoy con la noticia de que no podrán ver el partido del año sin pagar un cargo extra.
Duelo de artilleros y el factor "Juventud"
Lo que hace a este partido verdaderamente cruel es que la Copa del Mundo perderá, pase lo que pase, a uno de los mejores goleadores del planeta. Por un lado está Robert Lewandowski, el ícono del Barcelona que a sus 37 años sigue siendo la mayor amenaza polaca, ahora acompañado por el desparpajo del juvenil de 17 años Oskar Pietuszewski, quien ya demostró ante Albania que no le pesa la camiseta. Por el otro, emerge la figura de Viktor Gyökeres; el delantero del Arsenal llega en un estado de gracia absoluto, siendo la punta de lanza de un equipo sueco que apuesta a la intensidad física y la velocidad en las transiciones.
Potter ha tenido que lidiar con problemas de última hora en la zaga central. Las bajas de Isak Hien y Eric Smith por lesión obligaron a un llamado de emergencia para Victor Eriksson, lo que genera cierta incertidumbre sobre cómo responderá la defensa ante la jerarquía de un Lewandowski que viene de anotar un doblete en Champions. El ganador de esta noche no solo obtendrá el pasaje a Norteamérica, sino que ya sabe su destino: integrará el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez, un cuadro que permite soñar con avanzar a octavos si se logra sortear la batalla de hoy.
Probables formaciones para la gran final
Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Carl Starfelt, Gabriel Gudmundsson; Herman Johansson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Benjamin Nygren; Anthony Elanga y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.
Polonia: Kamil Grabara; Tomasz Kedziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior; Matty Cash, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Michal Skoras; Jakub Kaminski, Robert Lewandowski y Filip Rozga. DT: Jan Urban.
Estadio: Strawberry Arena (Solna, Suecia).
Hora: 15:45
Televisación: ESPN y Disney+ (Latinoamérica).