En un duelo de delanteros estrella, Suecia y Polonia buscan tomar el último tren al Mundial

Esa ansiedad nacional se ha trasladado a la vida cotidiana. En ciudades como Gotemburgo, los dueños de los bares deportivos reportan una situación sin precedentes: las reservas están completas desde hace una semana y las listas de espera superan las 200 personas por local. "Nos están llamando para que bajemos el volumen de las reservas, pero es imposible, la gente está eufórica", confesó Fadde Kuhpani, dueño de un reconocido sportsbar. Sin embargo, no todo es fiesta: una fuerte polémica televisiva amenaza con dejar a cientos de miles de suecos a oscuras. La falta de acuerdo entre la operadora Tele2 y Viaplay Sport por los costos del nuevo canal ha generado una ola de indignación, ya que muchos abonados se desayunaron hoy con la noticia de que no podrán ver el partido del año sin pagar un cargo extra.