En el estadio de los milagros, República Checa quiere sorprender a Dinamarca y meterse en el Mundial

Dinamarca no será un hueso fácil de roer, ya que arrastra una racha de siete partidos invicta frente a los checos y cuenta con figuras de la talla de Rasmus Højlund y Gustav Isaksen. Además, cuentan con la "ventaja del espía": Brian Priske, conocedor profundo de Letná por su pasado como entrenador en el fútbol checo, es ayudante del DT Brian Riemer y ha brindado detalles clave sobre cómo desactivar la caldera de Praga. El premio para el ganador es inmenso: el ingreso al Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.