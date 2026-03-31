Hoy se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026: partidos, horarios y grupos de destino

Otro de los duelos destacados será el que jugarán Suecia y Polonia en Solna, cerca de Estocolmo. Allí, el conjunto polaco encabezado por Robert Lewandowski irá por la clasificación a un torneo que podría convertirse en el último Mundial de su carrera. En paralelo, Kosovo recibirá a Turquía en un cruce que ilusiona al local con hacer historia, mientras que los turcos, con Arda Guler como una de sus figuras, quieren sellar su pasaje. Además, República Checa y Dinamarca se medirán en Praga en el enfrentamiento que aparece como el más equilibrado de la jornada europea.