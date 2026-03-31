Cena rápida sin harinas: cómo hacer pastel de zanahoria alto en proteínas

Puede que la inspiración pierda fuerza en el camino a la cena. Para este momento del día, el cansancio suele jugar en contra de la creatividad y también de la motivación para preparar algo saludable. Pero es posible continuar con los lineamientos nutricionales y disfrutar de una comida deliciosa sin la necesidad de hacer demasiado esfuerzo con una fórmula de budín de zanahoria y pollo.