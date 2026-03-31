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Cena rápida sin harinas: cómo hacer pastel de zanahoria alto en proteínas

Esta receta recomendada por una nutricionista puede realizarse fácilmente en casa.

Cómo preparar budín de zanahoria en minutos. Cómo preparar budín de zanahoria en minutos. (Imagen ilustrativa)
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen de nota

  • La nutricionista Paula Kerikian presentó hoy una receta de pastel de zanahoria y pollo sin harinas para fomentar cenas saludables y rápidas en los hogares de Argentina.
  • El plato se elabora procesando vegetales con huevo y horneándolos con pollo y quesos. Es una opción Sin TACC que busca simplificar la cocina nutritiva tras la jornada laboral.
  • La receta refuerza la tendencia de alimentación funcional y ligera. Se espera que su practicidad ayude a reducir el consumo de ultraprocesados en la dieta nocturna habitual.
Resumen generado con IA

Puede que la inspiración pierda fuerza en el camino a la cena. Para este momento del día, el cansancio suele jugar en contra de la creatividad y también de la motivación para preparar algo saludable. Pero es posible continuar con los lineamientos nutricionales y disfrutar de una comida deliciosa sin la necesidad de hacer demasiado esfuerzo con una fórmula de budín de zanahoria y pollo.

La receta de Paulina Cocina para preparar huevos revueltos perfectos

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Con mínimos pasos e ingredientes fáciles de conseguir, es factible elaborar una preparación alta en proteínas que puede salvarte la ingesta nocturna sin sucumbir a opciones cargadas de carbohidratos o grasas. El pollo es una de las carnes blancas más nutritivas, una fuente de aminoácidos de alto valor y rica en vitaminas, mientras que la zanahoria aporta fibra, minerales como el potasio y betacarotenos a esta propuesta.

Realizar este plato es sumamente sencillo. En sus redes sociales, la licenciada Paula Kerikian compartió el paso a paso de esta comida altamente nutritiva.

Receta de pastel de zanahoria y pollo sin harinas

Para lograr esa textura cremosa que caracteriza a este plato, no hace falta ser un experto en la cocina. La clave de la receta de Kerikian reside en la combinación de la frescura de los vegetales con la consistencia que aportan los huevos y el toque opcional de maicena.

Ingredientes necesarios:

  • 3 zanahorias medianas
  • 2 cebollas medianas
  • 1/2 pechuga de pollo
  • Queso Port Salut light
  • Queso azul
  • 3 huevos
  • 1 cucharada de maicena (opcional)
  • Condimentos a gusto (sal, pimienta, curry)

1. Comenzar cortando la pechuga de pollo en dados pequeños. Llevarlos a una sartén con un chorrito de aceite de oliva y dorarlos hasta que estén cocidos. Una vez listos, retirar y reservar.

2. Cortar las zanahorias y las cebollas en trozos medianos (no es necesario que sean perfectos). Dorarlos en el mismo recipiente y, sobre el final de la cocción, agregar un pequeño chorro de agua para que terminen de ablandarse al vapor.

3. Una vez que los vegetales estén cocidos, pasarlos a un recipiente o licuadora. Incorporar los tres huevos, la cucharada de almidón de maíz y los condimentos (el curry le da un perfil aromático único). Procesar o "mixear" todo hasta obtener una crema lisa y homogénea.

4. Verter esta mezcla en un molde para horno previamente aceitado. Distribuir por encima los cuadraditos de ave que habías reservado y coronar con trozos de queso Port Salut y queso azul.

5. Llevar al horno a fuego alto hasta que la preparación esté firme y el lácteo se presente bien gratinado.

Esta propuesta no solo destaca por su bajo contenido en harinas, sino también por ser una opción Sin TACC, ideal para quienes buscan una digestión ligera antes de dormir sin renunciar al sabor.

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