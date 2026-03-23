Bifes a la Portuguesa: una opción saludable, económica y perfecta para días nublados

Además de ser una opción económica, esta receta se destaca por su aporte nutricional: incorpora verduras como papa, zanahoria y arvejas, que aportan fibra, vitaminas y saciedad. Todo se cocina en una sola olla, lo que simplifica el proceso y reduce el uso de utensilios. Es una alternativa ideal para días frescos o nublados, cuando se busca una comida reconfortante y sustanciosa.