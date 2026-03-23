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Bifes a la Portuguesa: una opción saludable, económica y perfecta para días nublados

Un plato calórico, con variedad de sabores y colores, que se prepara en pocos minutos y con total facilidad.

Bifes a la Portuguesa: una opción saludable, económica y perfecta para días nublados Foto: Catalina de Palleja
Hace 1 Hs

Los bifes a la portuguesa son un clásico de la cocina casera que combina carne, verduras y una cocción lenta que potencia los sabores. Se trata de un plato completo con una receta económimca, ideal para quienes buscan una comida rendidora, fácil de preparar y con ingredientes accesibles.

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Además de ser una opción económica, esta receta se destaca por su aporte nutricional: incorpora verduras como papa, zanahoria y arvejas, que aportan fibra, vitaminas y saciedad. Todo se cocina en una sola olla, lo que simplifica el proceso y reduce el uso de utensilios. Es una alternativa ideal para días frescos o nublados, cuando se busca una comida reconfortante y sustanciosa.

Ingredientes (para 2 porciones)

  • 2 churrascos finos (pueden ser de corte económico como el cuadril, ya que al cocinarse por mucho tiempo, el resultado queda perfecto de todas maneras)
  • 1 papa
  • 1 zanahoria chica
  • 1 cebolla
  • 1 trozo de morrón rojo
  • 1 trozo de morrón verde
  • 1 diente de ajo
  • 1 tomate
  • 1/2 lata de arvejas
  • 1/2 taza de puré de tomates
  • 1/2 taza de caldo
  • Sal, pimienta y aceite

2. Cortar los bifes en trozos medianos y salpimentar. También pueden utilizarse enteros, pero en trozos facilitan la cocción y el mezclado posterior.

3. En una olla profunda, armar capas en el siguiente orden: un chorrito de aceite, cebollas y morrones, papas, zanahorias y una capa de carne. Repetir el proceso hasta completar los ingredientes. La última capa debe ser de cebollas y morrones.

4. Sobre la capa final, agregar el tomate pelado y picado, el ajo y el puré de tomates. Este orden permite que el líquido del tomate hidrate toda la preparación.

5. Incorporar el caldo por los costados de la olla para no desarmar las capas.

6. Tapar y llevar a fuego fuerte hasta que hierva. Luego bajar al mínimo y cocinar durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que la papa esté tierna. Revolver ocasionalmente con cuidado.

7. Cinco minutos antes de finalizar la cocción, agregar las arvejas (si son frescas, incorporarlas desde el inicio).

8. Retirar del fuego y dejar reposar al menos 10 minutos antes de servir. Esto permite que los sabores se integren y la preparación tome mejor consistencia.

Una receta simple, nutritiva y rendidora, perfecta para disfrutar en casa con poco presupuesto y mucho sabor.

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