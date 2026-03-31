Se dio a conocer una decisión que golpea a Boca Juniors antes del debut en la Copa Libertadores

Boca ya sabe que no podrá contar con su gente en el debut por la Libertadores ante Universidad Católica de Chile. El partido, programado para el martes 7 de abril en el Claro Arena de Santiago y correspondiente al Grupo D, se jugará sin público visitante por decisión de las autoridades chilenas, una medida que luego fue comunicada oficialmente por el club local.
En su mensaje, Cruzados explicó que la Delegación Presidencial Metropolitana les informó que el encuentro debía disputarse sin hinchas visitantes “con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto”. Además, la institución remarcó que intentó alcanzar un acuerdo con Boca para permitir la presencia de simpatizantes visitantes en un número controlado, pero aclaró que “este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes”.
La resolución estuvo atada, entre otras cosas, al planteo de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien calificó el partido como de “alto riesgo” por la convocatoria esperada y por las particularidades de la zona. La funcionaria advirtió que “nos preocupa la seguridad del barrio” y mencionó especialmente la cercanía de clínicas, el movimiento de personas en estado delicado de salud y la cuestión de los estacionamientos en la calle.
Antes de que se cerrara por completo el acceso para los visitantes, Universidad Católica había ofrecido primero 450 entradas para Boca, un número muy inferior a las 2.000 localidades que exige el reglamento de CONMEBOL para partidos internacionales. Luego hubo una última propuesta de 1.000 lugares, pero tampoco prosperó. Esa decisión, además, podría derivar en una sanción económica para el club chileno, ya que la postura del gobierno contradice lo que marca la normativa del torneo.
Qué cambia para Boca en la previa del debut
De esta manera, el “Xeneize” afrontará su estreno copero sin el apoyo de sus hinchas en Santiago. De todos modos, en el plano local sí tendrá acompañamiento fuera de casa en su próximo compromiso ante Talleres en Córdoba, donde le fueron asignadas 11.000 ubicaciones para el encuentro en el Mario Alberto Kempes.