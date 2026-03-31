Se dio a conocer una decisión que golpea a Boca Juniors antes del debut en la Copa Libertadores

La resolución estuvo atada, entre otras cosas, al planteo de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien calificó el partido como de “alto riesgo” por la convocatoria esperada y por las particularidades de la zona. La funcionaria advirtió que “nos preocupa la seguridad del barrio” y mencionó especialmente la cercanía de clínicas, el movimiento de personas en estado delicado de salud y la cuestión de los estacionamientos en la calle.