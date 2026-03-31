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Con fuegos artificiales toda la noche en la concentración de Turquía, Kosovo va por la hazaña de llegar al Mundial

La gran sorpresa de las eliminatorias europeas quiere dar esta tarde el último golpe. Por su lado, los turcos intentarán romper una sequía de 24 años en el máximo escenario. Hay hospitalidad por las ayudas recibidas en la guerra, pero rivalidad total en lo deportivo.

AMIGOS Y RIVALES. La buena relación entre los pueblos de Kosovo y Turquía tendrá un paréntesis en el partido de hoy. AMIGOS Y RIVALES. La buena relación entre los pueblos de Kosovo y Turquía tendrá un paréntesis en el partido de hoy.
Hace 23 Min

En la final del repechaje para el Mundial 2026, el destino determinó que Turquía deba sellar su regreso a la élite del fútbol en una tierra donde se la quiere y respeta profundamente. En las calles de Pristina, el ambiente previo al duelo por la final del repechaje es atípico para una instancia de eliminación directa: en lugar de hostilidad, los hinchas turcos se encontraron con una hospitalidad conmovedora.

"Ustedes pagaron en 1999": el trasfondo de una hermandad

Lo más llamativo en las horas previas ha sido un cartel en un café local que se volvió viral: "Hoy somos rivales, pero siempre amigos. El café y el té corren por nuestra cuenta para todos los aficionados turcos. Pagaron en 1999, hoy no deben nada".

Esta frase tiene un peso histórico enorme: se refiere a la intervención de Turquía en apoyo a Kosovo durante la guerra de 1999 y su posterior reconocimiento como estado independiente. Para muchos kosovares, el apoyo humanitario y militar de aquel entonces es una deuda de honor que trasciende el deporte. Por eso, no es raro ver camisetas del Galatasaray, Fenerbahçe o Beşiktaş mezcladas con las locales en un clima de absoluta camaradería.

Fuegos artificiales y arrestos: la otra cara de la moneda

Sin embargo, no todo fue té y café. La tranquilidad de la delegación turca en su hotel de concentración se vio interrumpida anoche por un grupo de hinchas locales que intentaron aplicar la "vieja escuela" del fútbol: lanzaron fuegos artificiales cerca del hotel para interrumpir el sueño de los futbolistas.

La policía de Kosovo actuó rápido y detuvo a dos personas. Tras pasar 48 horas bajo observación, se definirá su situación legal. Parece que, aunque la gratitud por 1999 es eterna, el deseo de ver a Kosovo en su primer Mundial pudo más que los buenos modales por unos minutos.

La palabra de Montella: "Hombres de verdad"

El seleccionador turco, Vincenzo Montella, sabe que la presión es total. Turquía no asiste a un Mundial desde aquel tercer puesto histórico en Corea-Japón 2002 y la mochila de 24 años de ausencias pesa.

"Nuestra prioridad son nuestros futbolistas, son hombres de verdad. Comprendieron que en la espalda de sus camisetas no estaba su propio nombre, sino el de una gran nación. Si no pudimos llegar durante 24 años, no es culpa suya, pero esta vez queremos lograrlo", sentenció el DT italiano en conferencia de prensa.

Formaciones confirmadas para la batalla de Pristina

Kosovo: Arijanet Muric; Florent Hadergjonaj, Lumbardgh Dellova, Albian Hajdari, Mergim Vojvoda; Veldin Hodza, Florent Muslija, Milot Rashica, Fisnik Asllani; Albion Rrahmani y Vedt Muriqi. DT: Franco Foda.

Turquía: Uğurcan Çakır; Mert Muldur, Abdulkerim Bardakci, Samet Akaydin, Ferdi Kadioglu; İsmail Yüksek, Hakan Calhanoglu; Arda Guler, Kenan Yildiz, Oğuz Aydin; Kerem Aktürkoğlu. DT: Vincenzo Montella.

Estadio: Fadil Vokrri, Pristina.

Horario: 15:45

TV: Disney+ Premium.

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