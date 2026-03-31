Con fuegos artificiales toda la noche en la concentración de Turquía, Kosovo va por la hazaña de llegar al Mundial

Esta frase tiene un peso histórico enorme: se refiere a la intervención de Turquía en apoyo a Kosovo durante la guerra de 1999 y su posterior reconocimiento como estado independiente. Para muchos kosovares, el apoyo humanitario y militar de aquel entonces es una deuda de honor que trasciende el deporte. Por eso, no es raro ver camisetas del Galatasaray, Fenerbahçe o Beşiktaş mezcladas con las locales en un clima de absoluta camaradería.