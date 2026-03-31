El capitán de Bosnia hizo un pedido llamativo antes del duelo con Italia por el Mundial

Un partido caliente, pero con un mensaje de respeto

El cruce se jugará en el estadio Bilino Polje, en Zenica, y definirá una de las plazas disponibles rumbo a Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, el pedido de Džeko buscó bajar un poco la temperatura de una previa marcada por la importancia del encuentro y recordar que, más allá de lo que esté en juego, también hay lugar para los gestos que atraviesan al fútbol y a la historia.