La Luna vuelve a estar cerca con el despegue de Artemis II

La misión Artemis II marcará el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre desde 1972, cuando la última misión del programa Apolo puso fin -al menos temporalmente- a la era dorada de la exploración lunar. Esta vez, el objetivo es distinto. No se trata de una carrera geopolítica ni de plantar una bandera. La meta es construir una presencia sostenida en el espacio profundo, con una presencia argentina de la que poco se habló hasta el momento.