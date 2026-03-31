La Luna vuelve a estar cerca con el despegue de Artemis II

El regreso no será inmediato ni espectacular como en las viejas transmisiones en blanco y negro, pero sí profundamente simbólico. Mañana, si las condiciones acompañan, la humanidad dará un paso que parecía reservado a los libros de historia. El de volver a enviar astronautas hacia la Luna.
La misión Artemis II marcará el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre desde 1972, cuando la última misión del programa Apolo puso fin -al menos temporalmente- a la era dorada de la exploración lunar. Esta vez, el objetivo es distinto. No se trata de una carrera geopolítica ni de plantar una bandera. La meta es construir una presencia sostenida en el espacio profundo, con una presencia argentina de la que poco se habló hasta el momento.
Preparar el camino
A diferencia de las misiones Apolo que capturaron la imaginación del mundo con sus alunizajes, Artemis II no descenderá sobre la superficie lunar. Su propósito es otro: probar que todo funciona antes de dar el siguiente paso.
Durante unos 10 días, cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave Orion impulsada por el poderoso cohete SLS (Space Launch System), el más potente jamás desarrollado por la NASA. La misión pondrá a prueba cada uno de los sistemas críticos en condiciones reales de espacio profundo: desde la navegación hasta el soporte vital, pasando por las comunicaciones y la resistencia de los materiales frente a la radiación.
Será, en términos simples, un ensayo general. Pero uno que se realizará a cientos de miles de kilómetros de la Tierra.
Cómo será la travesía
El despegue está previsto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, desde donde la nave iniciará un recorrido que la llevará más lejos que cualquier misión tripulada en la historia.
Tras alcanzar la órbita terrestre, Orion realizará una maniobra clave para entrar en una trayectoria de “retorno libre” alrededor de la Luna. Este tipo de órbita no es casual ya que permite que la nave regrese a la Tierra incluso si se produjera una falla en los sistemas, una medida de seguridad fundamental en misiones de este tipo.
A lo largo del viaje, la tripulación experimentará varios hitos:
• Se alejará a una distancia récord de la Tierra
• Volará alrededor de la cara oculta de la Luna, sin comunicación directa durante varios minutos
• Alcanzará velocidades cercanas a los 40.000 km/h en el regreso
• Reingresará a la atmósfera terrestre soportando temperaturas extremas
Cada uno de estos momentos será monitoreado al detalle, porque de su éxito depende el futuro de todo el programa.
La misión estará integrada por cuatro astronautas. El líder del proyecto será el Comandante Gregory Reid Wiseman, un aviador naval que forma parte del Grupo de 20 astronautas de la NASA. El piloto del cohete será Victor Jerome Glover, uno de los comandantes de la Armada de Estados Unidos.
También viajará la Especialista de Misión Christina Hammock Koch, una ingeniera y la primera mujer designada para orbitar la Luna, y en la misión Artemis II se sumará también el canadiense Jeremy Hansen, Especialista de Misión, piloto de caza, físico y oficial de la Real Fuerza Aérea Canadiense.
Al respecto hay que mencionar que más allá del viaje en sí, Artemis II también funcionará como un laboratorio humano en condiciones extremas. Durante la misión, los astronautas serán monitoreados de forma constante para analizar cómo responde el cuerpo en el espacio profundo, un entorno muy distinto al de la órbita terrestre. Se estudiarán variables como el sueño, el sistema inmune y los niveles de estrés, además de registrar datos fisiológicos en tiempo real. La información será clave para futuras misiones de mayor duración.
El aporte argentino
Uno de los datos menos conocidos -y más relevantes a nivel local- es que Argentina también será parte de la misión.
A bordo viajará ATENEA, un microsatélite desarrollado por la CONAE junto a universidades e instituciones científicas del país.
Su objetivo tendrá varios puntos a tener en cuenta ya que deberá medir radiación en el espacio profundo, robar sensores y sistemas tecnológicos, y validar comunicaciones para futuras misiones.
Se trata del único satélite latinoamericano incluido en Artemis II, lo que posiciona a la Argentina dentro de un proyecto clave de la exploración espacial global.
La Luna como objetivo
Durante décadas, la Luna fue vista como una meta ya conquistada. No obstante, en los últimos años volvió al centro de la escena.
La razón es estratégica. La NASA y otras agencias espaciales consideran que el satélite puede convertirse en una plataforma clave para misiones futuras. Allí podrían instalarse bases permanentes, sistemas de abastecimiento y laboratorios científicos.
La idea no es solo volver, sino aprender a vivir fuera de la Tierra.
En ese contexto, Artemis II es apenas el comienzo. Las próximas etapas del programa incluyen la aparición de Artemis III, que buscará volver a posar humanos en la superficie lunar.
Pero eso no es todo, debido a que también se encuentra en agenda la construcción de la estación espacial Gateway en órbita lunar, y el desarrollo de infraestructura para estancias prolongadas.
Todos estos detalles forman parte de un plan más amplio que tiene como objetivo final explorar los lados más profundos de la Luna para a través de ella, alcanzar a Marte.
Un nuevo comienzo
La última vez que un ser humano viajó hacia la Luna fue en diciembre de 1972. Desde entonces, la exploración espacial continuó, pero siempre dentro de la órbita terrestre.
Artemis II rompe con ese límite.
La misión será seguida desde distintos puntos del planeta. Más de 30 estaciones terrestres participarán del monitoreo en tiempo real, en una red internacional que permitirá rastrear la nave a lo largo de todo su recorrido. Este despliegue refleja el carácter global del programa Artemis, que involucra a múltiples países y agencias espaciales.
Así, para millones de personas, será la primera vez que vean en vivo una misión tripulada hacia el espacio profundo. No habrá imágenes de astronautas caminando sobre la superficie lunar -al menos por ahora-, pero sí la sensación de estar presenciando el inicio de algo nuevo.
Porque, a diferencia del pasado, esta vez el objetivo no es llegar primero. Es quedarse.
En vivo: se podrá observar minuto a minuto esta misión espacial trascendental
El histórico despegue de Artemis II podrá seguirse en vivo desde cualquier parte del mundo a través de las plataformas oficiales de la NASA. La agencia espacial transmitirá el evento completo mediante NASA+, su servicio de streaming gratuito, además de su canal de YouTube, NASA TV y redes sociales.
La cobertura comenzará varias horas antes del lanzamiento, con imágenes en directo desde el Centro Espacial Kennedy, entrevistas a especialistas y el seguimiento de la cuenta regresiva.
El despegue está previsto para mañana a las 19.24, en una ventana horaria que dependerá de las condiciones climáticas, por lo que se recomienda conectarse con anticipación para no perderse el inicio.
Además, la NASA ofrecerá actualizaciones durante toda la misión, con imágenes desde la nave Orion y reportes diarios de la tripulación. También habrá herramientas online para seguir la trayectoria en tiempo real, con datos sobre la posición y el recorrido entre la Tierra y la Luna.
De esta manera, Artemis II no sólo marcará un hito científico, sino también un evento global que podrá vivirse en directo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.