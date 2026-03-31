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Agenda de TV: dónde ver en vivo y a qué hora juegan Argentina vs Zambia

Se definen las últimas seis plazas para la Copa del Mundo 2026. Grilla completa.

UNA FIJA. Rodrigo De Paul volverá a ser parte del eje central de la Selección Argentina ante Zambia. UNA FIJA. Rodrigo De Paul volverá a ser parte del eje central de la Selección Argentina ante Zambia. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 16 Min

La despedida de la Selección Argentina, antes de iniciar la parte final de la preparación para el Mundial 2026, será el evento deportivo más importante de la agenda de TV de hoy, una jornada en la que, además, se definirán las últimas seis plazas la Copa del Mundo. 

Argentina se enfrentará a Zambia, desde las 20.30, en La Bombonera, y el entrenador Lionel Scaloni ya confirmó para presencia del capitán, Lionel Messi, en la formación titular. El partido será transmitido para todo el país por la señal de Telefe.

Probables formaciones: Argentina vs Zambia

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada o Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; y Patson Daka. DT: Moses Sichone.

Agenda de TV y streaming del martes 31 de marzo

Amistosos internacionales

13: San Marino-Andorra (Disney +)

13: Montenegro-Slovenia (Disney +)

13: Noruega-Suiza (ESPN 2)

14: Hungría-Grecia (Disney +)

15: Marruecos-Paraguay (DSports)

15: Perú-Honduras (DSports 2)

15.45: Holanda-Ecuador (Disney +)

15.45: Inglaterra-Japón (Disney +)

16: España-Egipto (Disney +)

20: USA-Portugal (Disney +)

21: Brasil-Croacia (ESPN)

22: México-Bélgica (Disney+)

Liga Profesional

14: Aldosivi-Argentinos Juniors (ESPN Premium)

Copa Mundial 2026 - Reprechaje

15.45: Kosovo-Turquía (Disney +)

15.45: Suecia-Polonia (ESPN 2)

15.45: República Checa-Dinamarca (Disney +)

15.45: Bosnia-Italia (ESPN)

18: Congo-Jamaica (DSports +)

23.59: Irak-Bolivia (DSports)

Temas Selección Argentina de fútbolMundial 2026
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