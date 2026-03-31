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Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope?

Anses busca reestablecer un mecanismo de asistencia económica directa para millones de personas bajo la órbita de la Seguridad Social.

Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope? Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 13 Min

El Congreso de la Nación analiza durante abril de 2026 un proyecto orientado a reactivar los créditos de Anses. Esta propuesta involucraría $1.500.000, destinados específicamente a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales que buscan aliviar las deudas acumuladas en sus hogares.

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Aunque en la actualidad estos préstamos estan inactivos, la propuesta contempla una implementación efectiva durante el segundo semestre del año en curso. Busca reestablecer un mecanismo de asistencia económica directa para millones de personas bajo la órbita de la Seguridad Social.

Cómo funcionan los Creditos de Anses

Los recursos destinados a este programa de financiamiento provendrían directamente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), aplicando tasas de interés menores a las ofrecidas por la banca tradicional. El proyecto legislativo estipula un límite estricto para las cuotas mensuales, las cuales representarían como máximo el 30% de los ingresos netos de cada solicitante. Esta medida busca proteger la economía familiar y evitar niveles de sobreendeudamiento que comprometan la estabilidad de los beneficiarios de la seguridad social.

A diferencia de versiones previas de estos créditos, el esquema actual prioriza la transferencia de fondos hacia entidades bancarias o emisoras de tarjetas de crédito para la cancelación de deudas preexistentes. Esta modalidad de pago directo a los acreedores intenta garantizar un verdadero saneamiento financiero en los hogares, evitando que el dinero se vuelque a nuevos consumos en un escenario de volatilidad económica. De esta forma, el mecanismo propuesto para ANSES funciona como una herramienta de alivio fiscal para los sectores de menores ingresos.

  • Jubilados y pensionados del sistema previsional con ingresos de hasta seis haberes mínimos.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo invalidez y madres de siete hijos.
  • Monotributistas de las categorías A, B, C y D.
  • Personal de casas particulares debidamente registrado.

La implementación de esta tasa preferencial busca desincentivar el recurso a prestamistas informales y brindar una alternativa oficial accesible. Al permitir que los sectores de menores ingresos regularicen sus deudas bajo estas condiciones, la normativa protege la capacidad de consumo básica de los hogares y evita que el cumplimiento de las obligaciones financieras comprometa su bienestar cotidiano.

Vigencia de los créditos Anses

Actualmente, no es posible solicitar estos préstamos. La Administración Nacional de la Seguridad Social no tiene abierta la inscripción ni el otorgamiento de nuevas líneas de financiamiento de este tipo.  Se estima que, de obtener el respaldo político necesario, la puesta en marcha de los créditos para beneficiarios que cobran en ANSES se concretaría recién a partir de julio de 2026. Es importante no brindar datos personales para personas o sitios no oficiales al prometer gestion de este fondo.

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