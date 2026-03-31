Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope?

Vigencia de los créditos Anses

Actualmente, no es posible solicitar estos préstamos. La Administración Nacional de la Seguridad Social no tiene abierta la inscripción ni el otorgamiento de nuevas líneas de financiamiento de este tipo. Se estima que, de obtener el respaldo político necesario, la puesta en marcha de los créditos para beneficiarios que cobran en ANSES se concretaría recién a partir de julio de 2026. Es importante no brindar datos personales para personas o sitios no oficiales al prometer gestion de este fondo.