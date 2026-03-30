Cómo acceder al reintegro de Anses para jubilados y pensionados antes de que termine marzo

Anses cuenta con un programa de beneficios exclusivos para jubilados y pensionados. El mismo permite que los beneficiarios accedan a reintegros y descuentos en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país.
El esquema es coordinado por el Ministerio de Capital Humano, busca aliviar el impacto de la inflación en el presupuesto mensual de los beneficiarios. Aunque existe una condición importante para el reintegro, busca tener una inclinación especial en la compra de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad.
¿Cuál es la condición más importante para acceder al reintegro de Anses a jubilados y pensionados?
El acceso a estos beneficios exige una condición fundamental: los pagos requieren el uso de la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación o pensión. Bajo esta modalidad, los afiliados obtienen reintegros con un tope de $35.000, monto que varía según el comercio elegido y la entidad bancaria donde cada beneficiario percibe sus haberes mensuales.
Esta promoción mantiene su vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, fecha límite para aprovechar las devoluciones de dinero en las compras realizadas. La medida busca incentivar el consumo directo mediante los instrumentos financieros oficiales, garantizando que el alivio económico llegue de forma efectiva a los adultos mayores que utilizan sus canales de cobro habituales.
Los beneficios que ofrece el programa del Ministerio de Capital Humano
-Banco Nación: si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
-Banco Galicia: si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).
-Banco Supervielle: si cobrás tus haberes por el Banco Supervielle, tenés un 20% de descuento en tus compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles.
-Banco Provincia: si cobrás tus haberes por el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) tenés un descuento del 5% en las compras con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona). Este descuento es adicional a las otras promociones.
En la pagina de Anses se pueden conocer la lista de comercios adheridos y consultar si te corresponde según tu DNI.