Cómo acceder al reintegro de Anses para jubilados y pensionados antes de que termine marzo

¿Cuál es la condición más importante para acceder al reintegro de Anses a jubilados y pensionados?

El acceso a estos beneficios exige una condición fundamental: los pagos requieren el uso de la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación o pensión. Bajo esta modalidad, los afiliados obtienen reintegros con un tope de $35.000, monto que varía según el comercio elegido y la entidad bancaria donde cada beneficiario percibe sus haberes mensuales.