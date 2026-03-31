El Gobierno fusionó de forma temporal dos áreas clave de Economía tras la vacancia en Industria y Comercio

La Secretaría de Coordinación de Producción, que encabeza Lavigne, tiene entre sus atribuciones asistir al ministro en el diseño de políticas vinculadas a la industria, el comercio, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y la economía del conocimiento. Por este motivo, fue considerada el ámbito más adecuado para absorber de manera provisoria las competencias del área vacante.