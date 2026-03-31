El Gobierno fusionó de forma temporal dos áreas clave de Economía tras la vacancia en Industria y Comercio

En medio de una reconfiguración administrativa en el Ministerio de Economía, el Gobierno nacional dispuso la reasignación temporal de las funciones de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa a la órbita de Pablo Lavigne, actual titular de la Secretaría de Coordinación de Producción.
La decisión, que no implica gastos adicionales para el Estado, apunta a asegurar la continuidad operativa de áreas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo, ante la vacancia del cargo.
La medida quedó formalizada en el Decreto 215/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo. Allí se establece que la transferencia de competencias regirá hasta tanto se designe un nuevo titular o se determine un reemplazo específico para la firma de despacho.
Desde el Ejecutivo se precisó que la reasignación no generará superposiciones ni afectará el funcionamiento de otras áreas, ya que quedan excluidas aquellas funciones para las que ya se haya previsto un sustituto puntual.
La Secretaría de Coordinación de Producción, que encabeza Lavigne, tiene entre sus atribuciones asistir al ministro en el diseño de políticas vinculadas a la industria, el comercio, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y la economía del conocimiento. Por este motivo, fue considerada el ámbito más adecuado para absorber de manera provisoria las competencias del área vacante.
En este esquema, esa dependencia deberá coordinar la gestión operativa de los sectores transferidos, garantizar la continuidad de programas en marcha y asistir en la toma de decisiones estratégicas.
La vacancia en la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa se remonta a agosto del año pasado, cuando se produjeron dos salidas relevantes dentro de la cartera económica. En ese momento dejaron sus cargos el entonces titular del área, Marcos Ayerra, y Esteban Marzorati, responsable del área de Industria y Comercio.
Ya entonces se había anticipado que Lavigne asumiría de manera transitoria esas funciones. Según el comunicado difundido en ese momento, ambos funcionarios renunciaron por motivos personales y para encarar nuevos desafíos profesionales. El ministro Caputo destacó en esa oportunidad “el esfuerzo, la dedicación y el talento al servicio del país” de los funcionarios salientes.
En paralelo, la Secretaría Pyme había perdido buena parte de sus programas y fondos en el marco del plan de ajuste impulsado por la administración de Milei.
La estructura de la secretaría que conducía Ayerra incluye tres subsecretarías: la de Pymes, a cargo de Christian Bauab; la de Emprendedores, dirigida por Pablo Gutierrez Oyhanarte; y la de Economía del Conocimiento, encabezada por Santiago Pordelanne. Por su parte, la Secretaría de Industria y Comercio cuenta con cuatro subsecretarías: Política Industrial, Gestión Productiva, Comercio Exterior, y Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
Con esta reorganización, el Gobierno busca sostener el funcionamiento de áreas clave mientras avanza en la definición de nuevas autoridades.